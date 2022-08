Blinken préoccupé par la détention d’une figure de l’opposition congolaise

KINSHASA, Congo (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est dit mercredi “préoccupé” par les informations faisant état de la détention d’un dirigeant politique de l’opposition au Congo.

Au deuxième jour de sa visite dans ce pays d’Afrique centrale, Blinken a déclaré que sa délégation “essayait d’obtenir plus de faits” sur la détention de la personnalité de l’opposition qui, selon lui, s’était produite “au cours des dernières 24 heures”. Blinken a déclaré que sa délégation avait soulevé la question auprès du gouvernement congolais et qu’il l’a qualifiée de « revers possible » dans l’établissement de « l’environnement propice » pour les élections.

“Nous respectons pleinement les lois de la RDC (Congo) mais nous sommes préoccupés par toute mesure prise qui pourrait en fait réduire l’espace politique, d’autant plus que le pays se dirige vers des élections”, a déclaré Blinken.

Le secrétaire d’État s’exprimait lors d’un événement de promotion de la démocratie dans la capitale congolaise, Kinshasa, dans le cadre de sa tournée africaine dans trois pays.

Jean-Marc Kabund, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale et ancien allié du président Félix Tshisekedi, a été placé en détention provisoire mardi à la suite de son interrogatoire par le procureur général, selon son avocat. Il fait l’objet d’une enquête pour avoir proféré des insultes publiques et des accusations préjudiciables qui offensaient le président, selon des informations locales.

Kabund a été évincé de ses fonctions de vice-président de l’Assemblée nationale et de chef du parti de Tshisekedi plus tôt cette année pour avoir critiqué le président. Kabund a alors formé son propre parti.

Mercredi également, Blinken a rencontré le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde pour des discussions portant sur la sécurité, l’économie et l’environnement du Congo.

Blinken a également accueilli des invités, dont le lauréat du prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, à l’ambassade des États-Unis.

Avant de partir pour le Rwanda, sa troisième et dernière escale en Afrique, Blinken a réitéré la volonté et la disponibilité des Etats-Unis à travailler avec le Congo sur les questions évoquées.

« L’agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de sécurité alimentaire, que ce soit les questions de préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider à rétablir la paix et la sécurité dans l’Est (du Congo)… Tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l’importance de nos relations. Nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble », a déclaré Blinken.

Alors que Blinken était au Congo, le département d’État américain a annoncé l’allocation d’un maximum de 23,75 millions de dollars pour soutenir les élections générales du pays prévues pour 2023. Le financement est destiné à soutenir le système électoral, à améliorer l’éducation civique et électorale et à aider les communautés marginalisées à comprendre et participer au processus politique, indique un communiqué.

Jean-yves Kamale, The Associated Press