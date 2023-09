Blinken prend la parole au Sommet mondial des technologies émergentes du SCSP

SECRÉTAIRE BLINKEN : Bonjour à tous et merci de m’avoir donné l’opportunité de participer au Sommet mondial des technologies émergentes du Projet spécial d’études concurrentielles.

Il y a deux ans, j’ai parlé au sommet de la Commission de sécurité nationale sur l’IA du rôle essentiel que la diplomatie peut jouer dans l’élaboration des conditions de notre avenir technologique. Les États-Unis ont clairement exprimé leur intention de rivaliser pour notre vision de cet avenir – un avenir dans lequel les technologies émergentes sont développées et déployées de manière à répondre aux besoins de notre population, à protéger nos intérêts et à défendre nos valeurs.

Depuis, en seulement deux ans, le paysage technologique s’est transformé. Aujourd’hui, l’IA générative fait désormais pleinement partie de nos vies et est entrée dans le sang de notre débat public. D’autres technologies critiques et fondamentales, de la biologie quantique à la biologie synthétique en passant par la 6G, progressent rapidement et, dans certains cas, convergent, pour accroître le potentiel de percées encore plus révolutionnaires.

Et alors que les technologies émergentes sont sur le point de révolutionner la production de connaissances, de restructurer nos économies, de réorganiser les éléments constitutifs de la vie elle-même, elles remettent également en question le paysage concurrentiel mondial.

Les États-Unis doivent jouer un rôle central en déterminant comment ces technologies seront développées et comment elles seront utilisées dans les années et décennies à venir.

Le Département d’État mène des efforts diplomatiques pour faire exactement cela, afin que nous puissions conduire le monde vers cette nouvelle ère technologique en toute sécurité, en toute sécurité et en toute confiance.

D’une manière générale, notre diplomatie technologique comporte cinq axes d’effort interconnectés.

Premièrement, nous faisons progresser notre vision de l’avenir technologique. Nous pensons que la technologie peut et doit être utilisée pour mettre les pays sur la voie de la prospérité, résoudre les défis mondiaux communs et construire un avenir meilleur pour tous. Pour renforcer le soutien à cette vision, nous travaillons avec des partenaires partageant les mêmes idées pour démontrer au monde comment notre approche leur profite concrètement et comment elle contraste avec la vision répressive d’autres États.

Deuxièmement, nous façonnons les règles de la route. Nous travaillons avec les pays développés et en développement pour promouvoir nos principes d’utilisation et de gouvernance des technologies émergentes. Dans le domaine de l’IA, cela inclut les approches contenues dans le Plan pour une Déclaration des droits de l’IA et les engagements volontaires des principales entreprises d’IA récemment publiés par la Maison Blanche. Nous construisons également un large consensus international autour d’une déclaration politique sur l’utilisation militaire responsable de l’IA et de l’autonomie.

Nous préconisons ces approches non pas parce qu’elles sont les nôtres, mais parce qu’elles sont techniquement rigoureuses, font progresser les droits de l’homme et les valeurs démocratiques et contribueront à apporter des bénéfices à tous.

Troisièmement, nous promouvons une infrastructure numérique fiable. Nous voulons que les pays continuent d’adopter des infrastructures numériques – réseaux sans fil, cloud, câbles sous-marins – qui soient sécurisées, fiables et interopérables, et qui permettent une meilleure protection contre les violations des droits de l’homme, les violations de la vie privée et les menaces à la sécurité nationale et à la stabilité mondiale. Nous travaillons en partenariat avec le secteur privé américain – et celui de nos alliés – pour préserver et renforcer nos positions là où nous possédons des avantages technologiques.

Quatrièmement, nous refaçonnons les écosystèmes technologiques, y compris les chaînes d’approvisionnement. Nous travaillons avec d’autres États – notamment par le biais de coalitions et d’initiatives telles que le Quad et le Conseil commercial et technologique États-Unis-UE – pour aligner nos politiques industrielles de manière à nous prémunir contre les perturbations mondiales des technologies critiques. Les entreprises privées et les capitaux jouent également un rôle clé dans ces efforts.

Cinquièmement, nous appliquons une approche « petite cour, haute clôture » ​​aux technologies sensibles. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour parvenir à une compréhension commune des menaces liées au fait que ces technologies tombent entre les mains de violations des droits de l’homme ou soient utilisées pour faire progresser les capacités militaires de concurrents stratégiques. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les technologies américaines soient utilisées d’une manière qui pourrait nuire à notre population, à nos intérêts ou à nos valeurs.

Ces objectifs sont aussi ambitieux qu’importants, et ils dépendent d’un Département d’État moderne et fort, prêt et habilité à relever les opportunités et les défis du moment.

C’est pourquoi, au cours des deux dernières années, nous avons élevé et renforcé notre diplomatie cybernétique, numérique et technologique. Nous avons créé le Bureau de la politique du cyberespace et du numérique et le Bureau de l’Envoyé pour les technologies critiques et émergentes pour concentrer et diriger nos efforts diplomatiques. Nous recrutons, formons, promouvons et travaillons pour retenir davantage de professionnels compétents en technologie dans tout le département.

Mais nous ne pouvons pas faire ce travail seuls. Nous avons besoin de partenaires comme le Projet d’études spéciales sur la concurrence pour contribuer à faire progresser le leadership technologique de notre pays. Tout comme le projet d’études spéciales Rockefeller des années 1950, dirigé par le Dr Kissinger, a réuni des esprits éminents pour façonner notre approche stratégique du début de l’après-guerre, le SCSP aide le gouvernement américain à affiner notre réflexion, à clarifier notre objectif national et à être compétitif. à long terme.

Comme le constatait le projet d’études spéciales original, « Une nation qui ne façonne pas les événements selon son propre objectif finira par être engloutie dans des événements façonnés par d’autres. »

Ensemble, nous avons la capacité de créer un avenir technologique inclusif, respectueux des droits, sûr et prospère. Si nous réussissons, nous renforcerons la position de notre pays en tant que centre de l’innovation mondiale, renforcerons notre résilience et celle de nos partenaires, garantirons notre compétitivité pour les années à venir et démontrerons la capacité des démocraties à tenir leurs promesses dans cette nouvelle ère technologique.

Merci pour votre travail remarquable et pour votre partenariat. Et merci de m’avoir donné l’opportunité de parler avec vous aujourd’hui.