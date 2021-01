WASHINGTON (AP) – Le nouveau haut diplomate américain a pris la tête du département d’État mercredi avec le vœu de reconstruire les rangs du service extérieur et de s’appuyer sur son expertise alors que l’administration Biden tente de restaurer la position mondiale des États-Unis.

Lors de sa première journée complète de travail, Antony Blinken a déclaré à un public limité de coronavirus d’employés du hall principal du département qu’il valorisait leur travail et leur engagement. Il a également déclaré qu’ils avaient un chemin difficile à parcourir avec le monde en regardant comment ils poursuivraient la politique étrangère après quatre ans de doctrine de «l’Amérique d’abord» de l’ancien président Donald Trump.

Le président Joe Biden a promis d’inverser l’approche de Trump, qui a aliéné de nombreux alliés traditionnels des États-Unis. Blinken a déclaré qu’après quatre ans d’atrophie, le département d’État jouera à nouveau un rôle de premier plan dans les relations de l’Amérique avec le monde.

«Le monde nous regarde attentivement en ce moment», a déclaré Blinken. «Ils veulent savoir si nous pouvons guérir notre nation. Ils veulent voir si nous allons diriger avec la puissance de notre exemple et si nous mettrons l’accent sur la diplomatie avec nos alliés et partenaires pour relever les grands défis de notre temps – comme la pandémie, le changement climatique, la crise économique, les menaces aux démocraties, les luttes pour la justice raciale et le danger pour notre sécurité et la stabilité mondiale posé par nos rivaux et adversaires.

Blinken, un confident de longue date de Biden, âgé de 58 ans, a été confirmé mardi par le Sénat comme 71e secrétaire d’État lors d’un vote 78-22. Le poste est le poste le plus élevé du Cabinet, avec le secrétaire quatrième dans la ligne de succession présidentielle. Ancien secrétaire d’État adjoint de l’administration Obama, Blinken a promis que le leadership américain est de retour.

«Le leadership américain est nécessaire dans le monde entier, et nous le fournirons, car le monde est beaucoup plus susceptible de résoudre les problèmes et de relever les défis lorsque les États-Unis sont là», a-t-il déclaré. « L’Amérique à son meilleur a encore une plus grande capacité que tout autre pays sur terre à mobiliser les autres pour le plus grand bien. »

Peu de temps après avoir prêté serment mardi soir, Blinken s’est lancé dans la course, effectuant sa première série d’appels à des homologues des ministres des Affaires étrangères des pays voisins et alliés: le Canada, le Mexique, le Japon et la Corée du Sud.

Blinken a hérité d’une main-d’œuvre de carrière profondément démoralisée et épuisée au département d’État. Aucun de ses deux prédécesseurs immédiats sous Trump, Rex Tillerson ou Mike Pompeo, n’a offert une forte résistance aux tentatives répétées de vider l’agence. Celles-ci n’ont été contrecarrées que par une intervention du Congrès. Blinken a déclaré qu’il favoriserait et protégerait le service extérieur, qui avait été mis à l’écart pendant les années Trump.

«Le département d’État sera au cœur de tout ce travail dans les années à venir», a-t-il déclaré. «Je sais que tu es prêt. Je suis trop. Nous sommes dans l’arène ensemble et ce que nous faisons compte. Rencontrons ce moment – notre moment – avec joie. «

Blinken a également rendu hommage à la compétence et au professionnalisme des diplomates américains, dont beaucoup se sont irrités sous la méfiance de l’administration Trump à l’égard du service extérieur.

« L’un des grands attributs de nos services étrangers et civils à travers l’histoire a été votre impartialité », a-t-il déclaré. « Vous servez les présidents démocrate et républicain de la même manière, parce que vous placez le pays avant le parti. la Constitution et le président au mieux de vos capacités. Je sais que vous le ferez.

Malgré un leadership américain renouvelé prometteur et l’accent mis sur le renforcement des liens tendus avec des alliés en Europe et en Asie, Blinken a déclaré aux législateurs lors de son audience de confirmation qu’il était d’accord avec de nombreuses initiatives de politique étrangère de Trump. Il a soutenu les soi-disant accords d’Abraham, qui normalisaient les relations entre Israël et plusieurs États arabes, et une position ferme sur la Chine sur les droits de l’homme et son affirmation dans la mer de Chine méridionale.

Il a cependant signalé que l’administration Biden était intéressée à ramener l’Iran en conformité avec l’accord nucléaire de 2015 dont Trump s’est retiré en 2018.

Diplômé de l’Université Harvard et de la Columbia Law School et d’une présence de longue date dans la politique étrangère démocrate, Blinken s’est associé à de nombreux anciens hauts responsables de la sécurité nationale qui ont appelé à un réinvestissement majeur dans la diplomatie américaine et à un accent renouvelé sur l’engagement mondial.