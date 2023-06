Blinken pourrait rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – Le secrétaire d’État Antony Blinken pourrait rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping lundi, clôturant une série de discussions visant à apaiser les tensions entre les deux superpuissances tout en laissant en suspens leurs problèmes les plus âprement contestés. Une réunion suivrait une rencontre prudente entre Blinken et Wang Yi, le plus haut responsable de la politique étrangère chinoise, au cours de laquelle les deux hommes se sont assurés de ne pas répéter l’échange rancunier de tit-for-tat de leur première rencontre, à Anchorage, au début du Biden. présidence.

Si elle est confirmée, la rencontre avec Xi, le dirigeant chinois le plus puissant et le plus autocratique de l’histoire récente, aura lieu lundi après-midi et sera l’aboutissement de plus de 10 heures de rencontres collectives avec Wang lundi et le ministre des Affaires étrangères Qin Gang dimanche.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu le 19 juin avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, le deuxième et dernier jour de sa visite à Pékin. (Vidéo : Le Washington Post)

« Le véritable test pour savoir si les réunions ont été productives, du moins du côté chinois, sera de savoir si le secrétaire Blinken obtient une réunion avec Xi Jinping », a déclaré Jacob Stokes, chercheur principal au programme de sécurité indo-pacifique au Center for a. New American Security, un groupe de réflexion basé à Washington.

« Retenir cette possibilité jusqu’à la dernière minute possible suggère que Pékin essaie d’utiliser la perspective comme levier », a-t-il déclaré.

Il était de coutume dans le passé que le dirigeant chinois rencontre les secrétaires d’État américains en visite, et Xi a reçu vendredi le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, au Grand Palais du Peuple de Pékin sur la place Tiananmen.

Blinken a rencontré Wang plus tôt lundi à la Diaoyutai State Guesthouse, où les deux responsables discrets se sont salués dans un échange très formel avant d’entrer dans une grande salle de conférence pour une session à huis clos qui a duré plus de trois heures.

Les deux parties ont laissé très peu de chance au cours de la visite de deux jours de Blinken, gardant les désaccords fondamentaux – sur les droits de l’homme, le commerce et les affrontements militaires dangereux dans la mer de Chine méridionale et le détroit de Taiwan – loin des caméras.

Les deux hommes ont eu une « discussion franche et productive », Blinken soulignant « l’importance de gérer de manière responsable la concurrence entre les États-Unis et [China] via des canaux de communication ouverts pour garantir que la concurrence ne dégénère pas en conflit », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué.

« Le secrétaire a réitéré que les États-Unis continueront à utiliser la diplomatie pour soulever des sujets de préoccupation et défendre les intérêts et les valeurs du peuple américain », a déclaré Miller.

Pour sa part, Wang a déclaré à Blinken que les États-Unis devaient « réfléchir profondément » et travailler avec la Chine pour éviter des « surprises stratégiques », selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

« Nous devons inverser la spirale descendante des relations sino-américaines, faire pression pour un retour à une voie saine et stable et travailler ensemble pour trouver un moyen correct pour que la Chine et les États-Unis s’entendent dans la nouvelle ère », a déclaré Wang, selon la lecture.

Les deux parties doivent « faire un choix entre le dialogue ou la confrontation, la coopération ou le conflit », a déclaré Wang. Il a demandé à Washington de lever les sanctions contre la Chine et d’arrêter de « mettre en avant » la « théorie de la menace chinoise ».

L’accent mis sur le dialogue était un changement significatif dans le ton de la position précédente de Pékin selon laquelle la responsabilité de l’état négatif des relations incombait entièrement à Washington.

« Les deux parties savent que les relations sino-américaines doivent revenir à la normale », a déclaré Zhu Feng, doyen de l’Institut d’études internationales de l’Université de Nanjing. « Une relation entre les grands pays nécessite de la concurrence, de la coopération et du dialogue – elle doit être interactive. »

Cependant, Zhu ne pensait pas que l’administration Biden détournerait vraiment son cours de la suppression de la Chine.

« La Chine peut toujours profiter de cette occasion pour exprimer que si les États-Unis ne peuvent pas répondre efficacement à ses préoccupations, alors bien sûr la Chine ne peut pas répondre efficacement à [theirs], » il a dit.

Pourtant, le changement de ton entre les deux parties au cours des deux derniers jours a été frappant.

Les médias d’État chinois, après avoir fustigé Blinken comme un provocateur intrusif, ont présenté la visite sous un jour favorable. Les pourparlers de dimanche avaient apporté « des attentes positives à la communauté internationale », a déclaré un éditorial du Global Times, un tabloïd nationaliste affilié au Parti communiste chinois.

Les relations entre Washington et Pékin étaient au pire depuis l’établissement des relations diplomatiques, ont souligné plusieurs médias, mais cela offrait une opportunité d’amélioration, ont-ils déclaré.

« Le monde entier regarde pour trouver des indices quant à savoir si la relation entre les deux pays peut se dégeler », a déclaré le Global Times.

Pourtant, des inquiétudes subsistent quant au fait que Washington poursuivra simplement ce que Pékin perçoit comme une stratégie visant à contenir la Chine et à supprimer son développement.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont demandé si Washington était capable de tenir ses promesses. Le blogueur d’actualité populaire Hang Ziya a écrit que Blinken s’était rendu en Chine « pour obtenir un certificat officiel de divorce, pas pour que la relation fonctionne à nouveau ».

Un domaine où Pékin n’avait pas de place pour le compromis était la question de Taiwan, la démocratie insulaire que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.

Les discussions de lundi s’appuient sur les gains modestes de dimanche, lorsque Blinken et Qin ont convenu de se rencontrer à nouveau – à Washington – et de tenir des réunions de « travail » pour relever des défis spécifiques dans les semaines à venir.

Qin a ajouté que les deux pays avaient discuté de l’augmentation des vols de passagers entre la Chine et les Etats-Unis et de l’encouragement de l’échange d’étudiants, d’universitaires et d’hommes d’affaires. Les responsables américains ont également travaillé à l’augmentation des visas de journalistes pour les médias cherchant à couvrir les deux pays.

Les responsables américains ont parlé beaucoup plus favorablement des discussions de dimanche qu’ils ne l’ont fait lors des réunions avec leurs homologues chinois en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité en février.

Au cours de ces réunions, Washington a provoqué la colère de Pékin après avoir exprimé les inquiétudes des États-Unis concernant le fait que la Chine envisageait de fournir une aide létale à la Russie. Les relations se sont encore détériorées lorsque les États-Unis ont abattu un ballon de surveillance à haute altitude qui a traversé l’espace aérien américain et annulé le voyage initialement prévu de Blinken.

Mais un haut responsable du département d’État a déclaré que les États-Unis et la Chine avaient fait des « progrès » sur les trois objectifs clés de Washington lors de ce voyage à Pékin : rétablir les communications de haut niveau, exprimer les préoccupations et explorer les domaines de coopération.

Les pourparlers ouvriront probablement la voie à des visites de suivi en Chine de la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen – une visite sollicitée par Pékin, qui espère stimuler les investissements dans un contexte de ralentissement économique – et potentiellement de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et de l’envoyé climatique John F. Kerry.

Le président Biden a déclaré samedi qu’il espérait rencontrer Xi dans les mois à venir pour discuter des questions qui divisent les deux.

Xi pourrait assister à la réunion de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en novembre à San Francisco, où il pourrait rencontrer Biden. Leur dernière réunion en novembre dernier en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, a permis d’apaiser les tensions.

Au milieu des efforts pour montrer des progrès à Pékin, cependant, les responsables américains ont refusé de confirmer tout mouvement sur la réouverture des communications militaires à militaires, une priorité clé pour les réunions étant donné les multiples appels rapprochés dangereux ces derniers mois. Il s’agit notamment d’une quasi-collision de navires de guerre près de Taïwan et d’un survol agressif d’un avion de chasse au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Pékin considère la reprise de ces canaux comme une légitimation potentielle de l’activité militaire américaine visant la Chine.

Les responsables chinois ont souligné que les principaux points de friction restent non résolus, comme l’aide militaire américaine à Taïwan, qu’ils considèrent comme une violation de sa souveraineté, et les contrôles américains des exportations de technologie, des mesures qu’ils considèrent comme un signe d’essayer de maintenir la Chine faible.

Mais ils ont également souligné une volonté de tourner une nouvelle page, estimant que l’état actuel des relations « ne sert pas les intérêts fondamentaux des deux peuples ni ne répond aux attentes communes de la communauté internationale », selon le ministère des Affaires étrangères.

L’ordre du jour de Blinken lundi comprenait des réunions avec des chefs d’entreprise américains des secteurs de la santé, de l’automobile et du divertissement sur l’état du climat des affaires en Chine. Il rencontre également des étudiants et des anciens des programmes d’échanges, qui se sont fortement réduits depuis le récent ralentissement des relations entre les États-Unis et la Chine.

Tobin a rapporté de Taipei, Taiwan. Vic Chiang à Taipei a contribué à ce rapport.