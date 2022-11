Blinken nie que l’incident de missile montre une rupture de communication avec l’Ukraine

BANGKOK — Le secrétaire d’État Antony Blinken a démenti jeudi que l’explosion mortelle de missiles de cette semaine en Pologne et les désaccords qui ont suivi sur ses origines aient révélé un manque de communication et de coordination avec l’Ukraine à la suite de déclarations contradictoires entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants occidentaux.

Les commentaires de Blinken interviennent alors que Zelensky hésitait sur son affirmation selon laquelle l’explosion devait être des projectiles russes. Il a déclaré plus tôt cette semaine qu’il n’avait “aucun doute que ce n’était pas notre missile”, forçant les hauts responsables américains et de l’OTAN à faire une rare rupture publique avec le dirigeant ukrainien – un départ dramatique de leurs efforts acharnés pour créer le moins de lumière possible entre eux. et Zelensky pour montrer un front uni contre la Russie.