« Les Etats-Unis sont de plus en plus préoccupés par la récente escalade de l’agression russe dans l’est de l’Ukraine, y compris les mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne », a-t-elle déclaré jeudi aux journalistes, qualifiant la question de « profondément préoccupante ».

« Je dois vous dire que je suis vraiment préoccupé par les actions de la Russie aux frontières de l’Ukraine. Il y a plus de forces russes massées à ces frontières qu’à n’importe quel moment depuis 2014, lorsque la Russie a envahi pour la première fois », a déclaré Blinken lors d’une interview sur « Meet the Press » Dimanche.

Le mois dernier, le gouvernement ukrainien a déclaré que quatre de ses soldats avaient été tués par les bombardements russes dans le Donbass. Moscou a nié avoir des forces dans l’est de l’Ukraine. Depuis 2014, Kiev lutte contre les séparatistes soutenus par la Russie dans un conflit qui a fait au moins 13 000 morts, selon les chiffres de l’ONU.

Porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a déclaré vendredi que Moscou déplacera ses forces à travers le territoire russe à sa discrétion et a qualifié l’escalade des tensions de « sans précédent ». Il a également suggéré que l’Ukraine était au bord de la guerre civile, ce qui menacerait la sécurité de la Russie.

« Le Kremlin craint qu’une guerre civile ne reprenne en Ukraine. Et si une guerre civile, une action militaire à grande échelle, reprend près de nos frontières, cela menacerait la sécurité de la Fédération de Russie », a déclaré Peskov. selon l’Associated Press. « L’escalade continue des tensions est sans précédent. »

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine de reprendre « des actions de provocation dangereuses » lors d’un appel vendredi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon une lecture du Kremlin. Le Kremlin a précédemment déclaré qu’il était préoccupé par la montée des tensions dans l’est de l’Ukraine et qu’il craignait que les forces de Kiev tentent de relancer un conflit.

La semaine dernière, le Pentagone a réitéré ses appels au Kremlin pour qu’il explique sa décision de mobiliser des troupes à la frontière.

« Les Russes sont engagés dans un renforcement militaire le long de la frontière orientale de l’Ukraine et en Crimée, qui appartient toujours à l’Ukraine, et cela est préoccupant. Et nous voulons en savoir plus sur ce qu’ils font et quelles sont leurs intentions. sont parce que nous ne pensons pas que cela soit propice à la sécurité et à la stabilité là-bas », a déclaré vendredi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Plus tard cette semaine, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin rencontrera en personne le secrétaire de l’OTAN Jens Stoltenberg au siège de l’alliance à Bruxelles.