Les États-Unis n’encourageront pas les tentatives de l’Ukraine de prendre la péninsule russe, a déclaré le chef de la diplomatie de Washington.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington n’encourageait pas “activement” l’Ukraine à saisir la Crimée à la Russie, a rapporté mercredi Politico, citant quatre personnes familières avec l’appel Zoom du haut diplomate avec un groupe d’experts. Un mouvement sur la Crimée serait “La seule décision de Kiev”, Blinken a été cité comme disant.

Selon le rapport, les remarques sont intervenues après qu’une personne au téléphone a demandé à Blinken si les États-Unis aideraient Kiev à reprendre la péninsule de la mer Noire, que les responsables ukrainiens et occidentaux considèrent comme illégalement occupée par la Russie. Blinken aurait répondu que ce serait “une ligne rouge” pour Le président russe Vladimir Poutine et déclencherait “une réponse russe plus large.”

Deux des personnes citées par Politico ont déclaré que Blinken les avait amenés à croire que les États-Unis n'envisageaient pas une opération potentielle pour s'emparer de la Crimée "une sage décision en ce moment." Cependant, le diplomate ne l'a pas dit explicitement, ont-ils souligné.















Blinken a plutôt déclaré que Washington se concentrait sur l’aide à Kiev “Où est le combat” selon Politique.

La Crimée a voté lors d’un référendum pour se séparer de l’Ukraine et rejoindre la Russie peu après le coup d’État de 2014 à Kiev, soutenu par l’Occident. Les responsables ukrainiens ont depuis affirmé que le retour de la péninsule était leur objectif à long terme.

“Il y a une solidarité parfaite au sein du public ukrainien pour atteindre cet objectif”, Le président Vladimir Zelensky a déclaré à la télévision française TF1 en décembre. Le général de division Kirill Budanov, haut responsable du renseignement militaire de Kiev, a déclaré aux médias locaux le même mois que les troupes ukrainiennes allaient “entrer” Crimée dans le futur.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou utiliserait tous les moyens à sa disposition pour défendre les territoires russes, y compris la Crimée.