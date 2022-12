Blinken menace d’interdire de voyager aux Soudanais qui menacent de conclure un accord

L’annonce intervient deux jours après que les deux généraux au pouvoir au Soudan, Abdel-Fattah Burhan et Mohammed Hamdan Dagalo, et son principal groupe pro-démocratie, les Forces pour la déclaration de liberté et de changement, ont signé un “accord-cadre”. voir son retrait militaire du pouvoir et la mise en place d’un nouveau gouvernement de transition dirigé par des civils. Divers autres partis et organisations politiques ont également signé l’accord.