Blinken menace d’interdire de voyager aux Soudanais qui compromettent l’accord

LE CAIRE (AP) – Le secrétaire d’État Antony Blinken a averti mercredi les dirigeants soudanais que les États-Unis imposeraient une interdiction de voyager à toute personne qui menacerait de faire dérailler la fragile transition démocratique du Soudan.

L’annonce intervient deux jours après que les deux généraux au pouvoir au Soudan, Abdel-Fattah Burhan et Mohammed Hamdan Dagalo, et son principal groupe pro-démocratie, les Forces pour la déclaration de liberté et de changement, ont signé un “accord-cadre”. voir son retrait militaire du pouvoir et la mise en place d’un nouveau gouvernement de transition dirigé par des civils. Divers autres partis et organisations politiques ont également signé l’accord.

Dans un communiqué publié mercredi matin, Blinken a salué l’accord de lundi, négocié par les États-Unis, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Royaume-Uni. Il a ensuite ajouté qu’une interdiction de voyager serait imposée à toute personne ”considérée comme responsable ou complice de saper la transition démocratique au Soudan”.

L’accord-cadre du Soudan semble n’offrir que les grandes lignes de la manière dont le Soudan reprendra sa fragile progression vers la démocratie, les principaux acteurs politiques ayant refusé de signer l’accord. L’accord a également évité des questions plus épineuses concernant la justice transitionnelle et la mise en œuvre de la réforme militaire.

Plusieurs anciens chefs rebelles, qui ont formé leur propre bloc politique, sont absents de l’accord. Manquent également à l’appel les Comités de résistance pro-démocratie tentaculaires du Soudan, qui ont refusé de négocier avec les chefs militaires soudanais.

« Reconnaissant la fragilité des transitions démocratiques, les États-Unis tiendront pour responsables les fauteurs de troubles – qu’ils soient des acteurs militaires ou politiques », a déclaré Blinken. De nouvelles négociations en vue d’un accord plus inclusif devraient avoir lieu prochainement.

Le Soudan est en ébullition depuis que la principale personnalité militaire du pays, le général Abdel-Fattah Burhan, a mené un coup d’État en octobre 2021 qui a bouleversé la précédente transition démocratique du pays après trois décennies de régime autocratique d’Omar el-Béchir.

