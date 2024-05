Blinken laisse entendre que les États-Unis pourraient accepter des frappes ukrainiennes en Russie avec des armes américaines

La session de l’OTAN en République tchèque a officiellement pour but de fixer l’ordre du jour de la réunion des dirigeants de l’alliance qui se tiendra à Washington en juillet pour le 80e anniversaire. Le groupe ne devrait pas déclarer que l’Ukraine rejoindra désormais l’OTAN, une aspiration que M. Zelensky a réitérée après l’invasion russe. Ils devraient cependant régler les détails pour faire progresser l’Ukraine dans le processus d’adhésion.

Alors que les troupes russes lancent une offensive dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, l’effort de guerre ukrainien faiblit, en grande partie à cause d’une pénurie d’armes et de munitions. Il y a également moins de citoyens capables de rejoindre le combat.

M. Biden a récemment signé un projet de loi adopté par le Congrès, malgré une certaine opposition républicaine, qui accorde une nouvelle aide militaire à l’Ukraine.

La Russie produit des munitions à un rythme rapide et les sanctions américaines n’ont pas réussi à paralyser ses capacités militaro-industrielles. M. Biden et ses collaborateurs affirment que la Chine a joué un rôle décisif dans le soutien de la Russie grâce à ses exportations d’équipements à double usage et d’autres biens qui lui ont permis de renforcer sa production d’armes. M. Blinken devrait souligner le soutien de la Chine à la Russie lors de ses discussions lors de la réunion de l’OTAN à Prague.