Wells Fargo: 2 actions convaincantes avec un potentiel de hausse de plus de 70%

Les analystes de Wells Fargo ont scruté le marché, ou plus précisément, scruté les gagnants et les perdants des conditions actuelles du marché. Dans une note récemment publiée, l’analyste principal des actions Chris Harvey écrit: «La surperformance du risque et des petites capitalisations a fait de ce marché boursier un paradis pour les sélectionneurs de titres.» De toute évidence, alors, Harvey voit les actions à petite capitalisation bien se porter en ce moment, avec de nombreuses options parmi lesquelles les investisseurs peuvent choisir. Alors que les petites capitalisations représentent généralement un investissement plus risqué, un avantage distinct qu’elles détiennent par rapport aux grandes sociétés réside dans la possibilité d’obtenir des rendements plus importants. C’est là que le paradigme risque / récompense entre en jeu. Dans le prolongement de la note de Harvey, la société a fait une série de recommandations, trouvant des actions à petite capitalisation sur le point de croître et celles qui promettent des rendements de 70% ou plus dans l’année à venir. Nous en avons parcouru deux dans la base de données TipRanks pour voir ce que les autres analystes de Wall Street ont à l’esprit. Ping Identity Holding (PING) À partir du secteur de la technologie, le premier choix de Wells Fargo que nous examinons est Ping Identity Holding Corp, qui se spécialise dans la gestion des identités. La société propose une gamme de produits qui permettent aux clients de contrôler la connexion et l’accès aux réseaux et aux bases de données. Bien qu’elle soit en affaires depuis près de 20 ans, Ping Identity n’est une entreprise publique que depuis un an et demi. Dans le dernier rapport trimestriel de la société, pour le 4T20, Ping a fait état de résultats mitigés et a vu ses actions baisser de 20% immédiatement après. Le BPA était une perte nette de 4 cents par action. Les revenus du haut de gamme, à 63,2 millions de dollars, ont diminué de 7% d’une année sur l’autre, mais ont augmenté de 5,5% en séquentiel et ont marqué le deuxième chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé que la société ait vu depuis son entrée en bourse. Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires total a atteint 243,6 millions de dollars, un résultat grâce à une augmentation de 15% en glissement annuel des revenus récurrents annuels (ARR), qui ont atteint 259,1 millions de dollars. La société a signalé une augmentation de 34% du nombre de clients avec plus de 1 million de dollars en ARR, un gain solide dans une mesure importante. Couvrant l’action de Wells Fargo, l’analyste Philip Winslow a été particulièrement impressionné par le gain de l’ARR. «Ping a annoncé de solides résultats au quatrième trimestre avec un ARR en avance sur les attentes. La croissance de l’ARR de 15% d’une année sur l’autre était supérieure aux estimations du consensus de 256,1 millions de dollars, grâce à l’adoption continue de solutions SaaS qui s’est accélérée plus que prévu et représente + 15% de l’ARR total », a écrit l’analyste 5 étoiles. Winslow a ajouté: «La société connaît des signes continus de demande refoulée alors que les clients progressent dans les achats alors que des projets précédemment suspendus en raison de pressions budgétaires liées au COVID émergent dans le pipeline, les entreprises modernisant les systèmes existants dont les lacunes ont été révélées. l’année passée. » À cette fin, Winslow évalue PING une surpondération (c’est-à-dire acheter) et a un objectif de prix de 40 $ qui indique un potentiel de hausse de 76% au cours des 12 prochains mois. (Pour regarder les antécédents de Winslow, cliquez ici) Winslow n’est pas une valeur aberrante dans sa position haussière, mais il y a une certaine division à Wall Street concernant Ping. Le point de vue consensuel des analystes est un achat modéré, basé sur une douzaine de critiques se répartissant en 7 achats et 5 prises. Les actions sont au prix de 22,59 $ et leur objectif de cours moyen de 33,71 $ suggère une hausse d’un an de 49%. (Voir l’analyse boursière PING sur TipRanks) Sangamo Therapeutics (SGMO) Changeons de vitesse et regardons le secteur des biosciences. Sangamo est une société de biotechnologie qui se concentre sur la création de thérapies de médecine génomique dans le traitement des maladies génétiques. Le portefeuille de la société comprend 17 programmes différents à différents stades de développement, ciblant une gamme de conditions, notamment les MII, la bêta-thalassémie, la drépanocytose et l’hémophilie A. En décembre, la société a fait état d’une mise à jour de sa collaboration en cours avec Pfizer sur le giroctocogène fitelparvovec . Il s’agit d’un produit de thérapie génique en cours de développement pour le traitement de l’hémophilie A, et les données de suivi de l’étude de phase 1/2 Alta ont montré que le médicament était bien toléré et sûr dans la petite cohorte de patients testés. Giroctocogene fitelparvovec entame maintenant la phase de dosage des patients de l’essai de phase 3 AFFINE. En février, Sangamo a annoncé avoir entamé une collaboration mondiale avec Biogen sur le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies de régulation génique. Les thérapies envisagées cibleront la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurologiques. Parmi les taureaux se trouve l’analyste de Wells Fargo Yanan Zhu, qui écrit de la vue d’ensemble: «Dans l’ensemble, nous continuons à voir un potentiel de hausse significatif dans les programmes et plates-formes de pipeline de médicaments génomiques de la société, en particulier la plate-forme réglementaire de thérapie cellulaire T (Treg), qui peut aborder un large éventail de maladies auto-immunes, et la plateforme de régulation des gènes ZFP-TF, qui peut répondre à certaines indications neurologiques difficiles à cibler… »À la lumière de ces commentaires, Zhu réitère la note de surpondération (c.-à-d. d’achat) de la firme sur le titre , et a fixé l’objectif de prix à 29 $, suggérant une forte hausse de 158% (Pour regarder les antécédents de Zhu, cliquez ici) Dans l’ensemble, SGMO a attiré un optimisme mélangé avec prudence en ce qui concerne l’opinion consensuelle des analystes du côté vente. Sur 5 analystes interrogés au cours des 3 derniers mois, 2 sont optimistes sur le titre, tandis que 3 restent sur la touche. Pourtant, les haussiers ont l'avantage puisque l'objectif de prix moyen se situe à 19,40 $ et indique une hausse de 72%. (Voir l'analyse boursière SGMO sur TipRanks)