Le voyage de Blinken fait suite à la décision prise mercredi par le président Biden de ramener les 2500 soldats américains restants chez eux et de mettre fin à un conflit qui a tourmenté ses prédécesseurs au cours des deux dernières décennies.

Malgré leurs inquiétudes de longue date concernant le départ des États-Unis, les dirigeants afghans ont publiquement adopté la décision de Biden et ont remercié les responsables pour leur coordination avant l’annonce. Dans une salle de réunion du somptueux palais présidentiel de Kaboul, Ghani a déclaré à Blinken: «Nous respectons [President Biden’s] décision et ajustent nos priorités. Lors de sa rencontre avec Abdullah, le président a déclaré que le retrait ne représentait qu’un nouveau «chapitre» dans les relations américano-afghanes.

Blinken a déclaré qu’il «voulait démontrer par ma visite l’engagement continu des États-Unis envers la République islamique et le peuple afghan».

«Le partenariat est en train de changer, mais le partenariat lui-même est durable», a-t-il déclaré.

Derrière chaque discussion en Afghanistan se profile le spectre d’une éventuelle prise de contrôle de Kaboul par les talibans après le départ des États-Unis à l’automne.

Pendant des années, les États-Unis ont essayé et échoué d’appliquer des pressions militaires et politiques en Afghanistan dans l’espoir de persuader les talibans de forger une résolution avec le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Avec peu d’options à gauche, les responsables américains espèrent qu’un retrait décisif relancera le processus de paix plutôt que de pousser le pays plus loin dans la violence comme certains l’ont prévu.

La rencontre avec les responsables afghans en face à face ne sera pas facile, ont déclaré des analystes.

«Peu importe comment vous le découpez, l’annonce du retrait sera difficile à accepter pour de nombreux Afghans. Il n’y a aucun moyen de calmer une décision politique qui risque fort d’aggraver l’instabilité dans un pays en guerre depuis 40 ans », a déclaré Michael Kugelman, chercheur afghan au Wilson Center.

«Le meilleur pari des responsables américains est d’assurer à Kaboul et au peuple afghan qu’un retrait militaire n’équivaut pas à un abandon total», a-t-il ajouté.

C’est précisément le message qu’un haut responsable du département d’État a dit qu’il serait transmis.

«L’engagement américain est fort; nous mettons fin à notre rôle militaire direct, mais cela ne signifie pas que nous mettons fin à notre relation », a déclaré le responsable.

À la suite de ses rencontres avec Ghani et Abdullah, Blinken a rencontré des membres de la société civile afghane, notamment des journalistes, un député et des leaders des droits des femmes qui risquent d’être affectés par le départ des États-Unis. En attendant l’arrivée de Blinken, la députée afghane Naheed Farid a exprimé son inquiétude quant à l’avenir de son pays. «Mes opinions sont très pessimistes», a-t-elle dit, sans donner plus de détails.

Avant la réunion, le responsable du département d’État a reconnu que les dirigeants de la société civile «seront inquiets de ce qui va changer» lorsque les forces américaines et de l’OTAN quitteront le pays.

« Ils sont déjà dans une position difficile », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la situation politique délicate. «Il y a une guerre en ce moment. Il y a eu des assassinats ciblés au cours du mois dernier. Une partie de [the killings] fait par les talibans, certains d’entre eux par le [Islamic State]. »

L’arrêt en Afghanistan est une étape importante dans ce que l’administration Biden appelle une fin responsable du conflit. Blinken s’est envolé pour l’Afghanistan depuis Bruxelles, où lui et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont fait valoir aux alliés européens et canadiens qu’il était temps de mettre fin à la mission de l’OTAN, forte de 10000 hommes, un discours qui a recueilli le soutien unanime des 30 militaires. Alliance.

Dans des remarques au siège de l’OTAN, Blinken et Austin ont déclaré que les États-Unis continueraient de payer les salaires des forces de sécurité afghanes, de les aider à maintenir les capacités de lutte contre le terrorisme et de fournir une aide humanitaire et économique significative au pays.

«Nous continuerons à soutenir les droits des femmes et des filles afghanes, des minorités qui plaident pour leur participation significative aux négociations en cours et leur représentation égale dans toute la société, et nous maintiendrons une aide humanitaire significative à ceux qui en ont besoin», a déclaré Blinken.

Lors d’une conférence de presse à Kaboul, on a demandé à Blinken comment les États-Unis allaient éviter un redux de la fin des années 1980, lorsque l’Occident avait largement oublié l’Afghanistan après le retrait de l’Union soviétique.

Blinken a déclaré que la différence est que les États-Unis n’oublieront pas, et il a réitéré son vœu de fournir un «soutien» à l’armée et à la société civile afghanes tout en exerçant des pressions diplomatiques pour rassembler les pays de la région pour «faire avancer la paix».

Alors que les dirigeants afghans ont donné une tournure positive à la décision américaine, Blinken a également salué avec enthousiasme les progrès économiques et culturels de l’Afghanistan ces dernières années malgré sa pauvreté paralysante, sa corruption endémique et ses violences récurrentes. Lors d’une réunion avec des soldats américains à l’ambassade américaine à Kaboul, Blinken a fait état de leurs réalisations. «Ce que vous et vos prédécesseurs avez fait au cours des 20 dernières années est vraiment extraordinaire», a-t-il déclaré.

Un défi majeur pour les responsables américains a été d’essayer de mener des négociations de paix entre les talibans et le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Les discussions dans l’impasse devraient reprendre dans les prochains jours à Istanbul.

La décision de l’administration Biden de se retirer a suscité des critiques immédiates de la part des dirigeants républicains, notamment le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, et la sénatrice Lindsey O. Graham de Caroline du Sud, qui a fait valoir que les États-Unis perdraient leur influence pour forcer les talibans à faire des concessions.