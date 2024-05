Le plus haut diplomate américain souhaite que l’Ukraine soit autorisée à utiliser des armes américaines au-delà de ses frontières

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken fait pression sur l’administration du président Joe Biden pour qu’elle autorise l’Ukraine à attaquer des cibles situées au plus profond de la Russie avec des armes américaines, a rapporté jeudi le New York Times, faisant référence à des responsables américains anonymes.

L’interdiction, selon la Maison Blanche, a été imposée par crainte que si des armes américaines étaient utilisées à l’intérieur de ce que Washington reconnaît comme territoire russe, cela déclencherait une escalade et potentiellement une Troisième Guerre mondiale. Blinken a plaidé pour la suppression de la restriction après avoir fait un « qui donne à réfléchir » visite à Kiev au début du mois, a indiqué le journal, citant des sources internes.

Les responsables ukrainiens ont affirmé que leur incapacité à cibler les forces russes de l’autre côté de la frontière avec des armes américaines avait conduit à l’échec de leurs troupes à empêcher les récentes avancées russes dans la région de Kharkov.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'offensive était une réponse à des mois d'attaques d'artillerie et de drones ukrainiens dans la région russe de Belgorod et qu'une zone tampon était nécessaire pour priver Kiev de la capacité de mener de telles frappes. Le Times a déclaré que les armes ukrainiennes « n'emportez pas la puissance et la vitesse des armes américaines. »















Kiev a lancé une campagne de lobbying au Capitole pour faire pression sur la Maison Blanche sur cette question et compte quelques alliés parmi les législateurs. Un groupe de représentants a signé lundi une lettre adressée au secrétaire à la Défense Lloyd Austin demandant que la demande ukrainienne soit accordée.

Mardi, lors d’une audition au Congrès, le sénateur Michael McCaul a montré une carte montrant la portée d’attaque des missiles ATACMS – une arme que les États-Unis ont donnée à l’Ukraine – si Kiev était autorisée à les utiliser en Russie. Il a appelé le territoire délimité un « zone sanctuaire » pour les troupes russes et a accusé l’administration Biden d’avoir lié les mains des Ukrainiens dans leur dos.

L’Ukraine Vladimir Zelensky a appelé à une implication accrue de l’OTAN dans le conflit et a soutenu que l’Occident ne devrait pas craindre la réaction de la Russie. Moscou estime que l’objectif de Zelensky est de déclencher une escalade pour maintenir sa position.

La Russie mène actuellement un exercice militaire pour tester sa capacité à utiliser des armes nucléaires non stratégiques, ordonné par Poutine en réponse à la rhétorique hostile des responsables occidentaux. Une de ces remarques identifiées par Moscou est venue du ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci que Kiev « a le droit » d’utiliser des armes données par son pays pour attaquer des cibles en Russie.