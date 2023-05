Blinken explique pourquoi les États-Unis n’envoient pas de missiles à plus longue portée à l’Ukraine

Le plus haut diplomate de Washington a affirmé que les États-Unis fournissaient à la place d’autres choses « uniquement à l’Ukraine »

Washington hésite à suivre l’exemple de la Grande-Bretagne et à livrer des missiles à plus longue portée à l’Ukraine, en partie en raison de préoccupations concernant la formation et la maintenance, a déclaré jeudi le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Sa déclaration est intervenue après que le Royaume-Uni a confirmé qu’il fournissait à Kiev des missiles de croisière Storm Shadow pouvant atteindre des cibles à plus de 250 kilomètres (155 miles).

« Différents pays feront des choses différentes, en fonction de leurs propres capacités », Blinken a déclaré à PBS NewsHour, ajoutant que les États-Unis avaient « a fourni certaines choses uniquement à l’Ukraine grâce à ce processus. »

Il a suggéré, cependant, que Washington doit être sûr que les Ukrainiens sont bien formés et qualifiés pour manipuler des systèmes d’armes plus sophistiqués. « S’ils ne savent pas comment l’utiliser, cela ne servira à rien », argumenta Clignotant. « S’ils ne savent pas comment l’entretenir, vous le leur donnez, il s’effondre en sept jours. »

En mars, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a déclaré que les États-Unis n’envoyaient pas de missiles ATACMS d’une portée allant jusqu’à 190 miles (305 km) à l’Ukraine, car cette décision réduirait les propres stocks du Pentagone.

Dans le même temps, Blinken a assuré que les États-Unis et leurs alliés étaient « travailler littéralement tous les jours » avec Kiev. « S’il y a des lacunes, s’il y a des pénuries, ils nous le diront et nous mettrons tout en œuvre pour les combler », il ajouta.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré jeudi que les missiles Storm Shadow seraient « permettre à l’Ukraine de repousser les forces russes basées sur le territoire souverain ukrainien ».

Les responsables ukrainiens ont déclaré à plusieurs reprises que le succès de la contre-offensive prévue contre les troupes russes dépendrait en grande partie des livraisons d’armes lourdes. Le principal conseiller du président Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, a déclaré cette semaine que des missiles à plus longue portée pourraient être utilisés pour frapper la Crimée russe, que Kiev considère comme un territoire illégalement occupé. La péninsule a voté pour quitter l’Ukraine et rejoindre la Russie à la suite du coup d’État de 2014 à Kiev.

La Russie a averti que les livraisons d’armes faisaient de facto des membres de l’OTAN des participants directs au conflit. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peksov, a déclaré jeudi que l’armée de son pays trouverait « une réponse appropriée » aux missiles Storm Shadow.