Blinken exhorte la Chine à faire pression sur la Corée du Nord — RT World News

Le haut diplomate américain a déclaré que Pékin était dans une « position unique » pour influencer la RPDC

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il avait appelé la Chine à aider à pousser la Corée du Nord à mettre fin à son « comportement dangereux » et dialoguer avec Washington lors de sa visite en République populaire cette semaine.

S’adressant aux journalistes après avoir rencontré le président chinois Xi Jinping plus tôt lundi, Blinken a déclaré qu’il avait « robuste » discussions avec des responsables lors de son voyage de deux jours à Pékin, notamment sur la Corée du Nord « des actions et une rhétorique de plus en plus imprudentes. »

« Tous les membres de la communauté internationale ont intérêt à encourager la RPDC à agir de manière responsable, à cesser de lancer des missiles, à commencer à s’engager dans son programme nucléaire », a-t-il déclaré à l’ambassade des États-Unis à Pékin, ajoutant « La Chine est dans une position unique pour faire pression sur Pyongyang pour qu’il engage un dialogue et mette fin à son comportement dangereux. »















Bien que Blinken n’ait pas précisé ce qu’il espérait que Pékin puisse accomplir concernant la Corée du Nord, des responsables américains ont précédemment suggéré que la Chine avait la capacité d’influencer la politique de Pyongyang. Après sa première rencontre face à face avec Xi l’année dernière, le président Joe Biden a affirmé que la République populaire avait un « obligation » pour dissuader son voisin de futurs essais nucléaires, avertissant que Washington prendrait « défensive » action en cas de nouvelle épreuve.

La Corée du Sud a fait des déclarations similaires, le président Yoon Suk-yeol ayant également déclaré l’année dernière que « La Chine a la capacité d’influencer la Corée du Nord » et un « responsabilité de s’engager dans le processus. » Il a affirmé que la dénucléarisation de la RPDC serait dans l’intérêt de Pékin, faisant écho à la position de longue date de Washington.

Les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord ont monté en flèche au cours de l’année dernière, les forces américaines ayant lancé une série d’exercices militaires conjoints avec Séoul, que Pyongyang a dénoncé comme une répétition d’une invasion. La RPDC a répondu par plusieurs essais d’armes – dont le nombre a atteint des niveaux record l’année dernière – et insiste sur le fait qu’elle a le droit de développer son armée sans ingérence des États-Unis, y compris son arsenal nucléaire.

Alors que les États-Unis et leurs alliés régionaux ont blâmé la Corée du Nord pour la récente flambée des hostilités, les responsables chinois ont fréquemment critiqué les jeux de guerre américains organisés dans la péninsule coréenne, affirmant que les exercices ne servent qu’à envenimer la situation et à provoquer des réactions de plus en plus dures de Pyongyang.