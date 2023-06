Blinken et Xi conviennent de la nécessité de stabiliser les relations bilatérales au point culminant d’une visite à haut enjeu en Chine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a rencontré Le président chinois Xi Jinping lundi alors que les deux nations tentent de sauver une relation diplomatique et de s’assurer qu’elle ne dégénère pas en conflit.

Pékin a décrit les liens entre les deux nations comme étant au plus bas grâce à la « mauvaise perception » américaine du pays.

M. Xi a déclaré qu’il espérait que M. Blinken apporterait « des contributions plus positives » à la stabilisation des relations sino-américaines.

« Les interactions entre États doivent toujours être basées sur le respect mutuel et la sincérité », a déclaré M. Xi. « J’espère que, grâce à cette visite, Monsieur le Secrétaire, vous apporterez des contributions plus positives à la stabilisation des relations sino-américaines. »

M. Blinken a déclaré au président chinois que Joe Biden estimait que les États-Unis et la Chine avaient l’obligation de gérer nos relations et que « les États-Unis s’engageaient à le faire ».

M. Blinken a déclaré que les États-Unis et la Chine étaient d’accord sur la nécessité de stabiliser leurs relations bilatérales, ajoutant que l’Amérique était lucide quant aux défis que pose la Chine.

M. Blinken a également déclaré que les États-Unis s’attendaient à des visites supplémentaires de hauts responsables américains en Chine au cours de la semaine à venir.

Des heures de pourparlers sur deux jours n’ont apparemment pas fait grand-chose pour combler les différences entre les deux parties sur des questions allant du statut de Taiwan au commerce, aux droits de l’homme ou à leur approche de la guerre en Ukraine. Cependant, le fait que les discussions soient aussi approfondies lors de la première visite en Chine d’un secrétaire d’État américain en cinq ans ne sera perçu que comme un élément positif par Washington.

La rencontre de M. Blinken avec M. Xi a duré environ 30 minutes et pourrait aider à faciliter un sommet entre M. Biden et le président chinois plus tard dans l’année, a-t-on rapporté.

Selon une vidéo publiée en ligne par la télévision d’État chinoise, M. Xi a déclaré que «les deux parties ont convenu de respecter les accords communs que le président Biden et moi avions conclus à Bali. Les deux parties ont également progressé et sont parvenues à un accord sur certaines questions spécifiques. C’est très bien ».

M. Xi a déclaré que la Chine « espère voir une relation sino-américaine saine et stable » et estime que les deux pays « peuvent surmonter diverses difficultés », selon Xinhua.

Avant la rencontre avec M. Xi, M. Blinken a rencontré le haut diplomate chinois Wang Yi, qui a averti que les États-Unis que les deux nations « doivent adopter une attitude responsable envers le peuple, l’histoire et le monde, et inverser la spirale descendante des relations américano-chinoises ». .”

Selon les médias d’État du pays, il a également déclaré « qu’il est nécessaire que les États-Unis réfléchissent profondément et travaillent avec la Chine pour gérer les différences et éviter les surprises stratégiques ».

M. Wang s’est entretenu avec M. Blinken pendant plus de trois heures et a déclaré au secrétaire d’État américain que Washington devait choisir entre « la coopération ou le conflit ».

« Le voyage du secrétaire d’État à Pékin arrive cette fois à un moment critique dans les relations sino-américaines », a déclaré M. Wang à M. Blinken, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

« Il faut faire un choix entre dialogue et confrontation, coopération ou conflit. Nous devons inverser la spirale descendante des relations sino-américaines, faire pression pour un retour à une voie saine et stable et travailler ensemble pour trouver un moyen correct pour que la Chine et les États-Unis s’entendent », a ajouté M. Wang.

Il aurait également demandé aux États-Unis de cesser de spéculer sur la « théorie de la menace chinoise » et de lever les « sanctions unilatérales illégales » contre la Chine.

Dimanche, M. Blinken a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang pendant sept heures et demie dans l’espoir d’apaiser les tensions entre les deux parties.

M. Blinken a invité le ministre chinois des Affaires étrangères à se rendre à Washington et l’invitation a été acceptée, selon le porte-parole du département d’Etat américain Matt Miller. Il a qualifié les entretiens avec M. Qin de « francs, substantiels et constructifs ».

« Le secrétaire a invité le ministre des Affaires étrangères Qin à Washington pour poursuivre les discussions, et ils ont convenu de planifier une visite réciproque à un moment mutuellement approprié », a déclaré M. Miller. Il a ajouté que M. Blinken avait souligné « l’importance de la diplomatie et du maintien des canaux de communication sur l’ensemble des questions afin de réduire le risque d’erreur de perception ou d’erreur de calcul ».

M. Blinken a souligné « la nécessité de réduire le risque d’erreur de perception et d’erreur de calcul » lors de ses entretiens avec M. Qin dimanche.

La Chine a pris une position ferme sur Taïwan avec des informations suggérant que M. Wang aurait déclaré au secrétaire d’État américain que la Chine n’avait pas de place pour le compromis et les concessions sur la question de Taïwan.

« Sur cette question, la Chine n’a pas de place pour faire des compromis ou concéder », a déclaré M. Wang à M. Blinken, selon CCTV.

« Les États-Unis doivent véritablement adhérer au principe d’une seule Chine confirmé dans les trois communiqués conjoints américano-chinois, respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine et s’opposer clairement à « l’indépendance de Taiwan ».

« Malgré de très faibles attentes pour toute percée réalisée lors de la visite de Blinken en Chine, il y a toujours de l’espoir que les deux parties puissent maintenir leur » résultat « dans la relation », a déclaré lundi le Global Times dans un éditorial.

« Cela va être un processus de diplomatie soutenue », a déclaré à Reuters un haut responsable du département d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Le Premier ministre taïwanais Chen Chien-jen a déclaré aux médias : « Pour cette interaction de haut niveau entre la Chine et les États-Unis, Taïwan saisit de près les détails pertinents ».

« Qin Gang a souligné que la question de Taiwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine, la question la plus importante dans les relations sino-américaines et le risque le plus important », a déclaré M. Qin au diplomate américain.