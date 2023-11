Blinken et les dernières nouvelles sur la guerre entre Israël et le Hamas : mises à jour en direct

Ils savaient que ce serait périlleux, mais Jinan Al Salya et sa famille ont décidé de suivre les instructions israéliennes pour évacuer le nord de la bande de Gaza et se diriger vers le sud. Ils n’étaient pas allés loin samedi, a-t-elle déclaré, lorsqu’ils ont essuyé des tirs.

Ils ont fui leur voiture avant qu’un obus ne la touche, l’envoyant ainsi que leurs bagages en flammes, a déclaré Mme Al Salya, 20 ans, lors d’un entretien téléphonique. La famille est retournée vers le nord à pied, marchant parmi les corps ensanglantés étalés le long de la route, a-t-elle déclaré.

“C’était une situation d’horreur”, a-t-elle déclaré. «Je suis complètement sous le choc.» Mme Al Salya a déclaré qu’elle pensait que l’obus qui avait touché la voiture avait été tiré par un char israélien ; l’armée israélienne a refusé de commenter l’incident.

Malgré l’intensification des opérations terrestres israéliennes, la poursuite des frappes aériennes et d’artillerie, un nombre croissant de morts et un manque critique de ressources, des centaines de milliers de personnes restent dans le nord de Gaza. Lors d’entretiens, certains de ceux qui ont choisi de rester disent que le voyage est trop dangereux, ou que la route a été bloquée, ou que le sud, également bombardé, ne semble pas plus sûr, malgré les assurances israéliennes. Pour certains, les indignités du déplacement forcé sont trop lourdes à supporter.

Même certains détenteurs de passeports étrangers et ayant la double nationalité qui sont autorisés à quitter Gaza affirment qu’ils ne prendront pas les risques mortels qu’implique le fait d’atteindre la seule sortie, le poste frontière de Rafah vers l’Égypte. Cela inclut Mme Al Salya et sa famille, qui sont des Palestiniens britanniques vivant à Jabaliya, un camp de réfugiés construit juste au nord de la ville de Gaza, où ont eu lieu certains des combats terrestres les plus intenses. Elle a dit qu’ils espéraient réessayer.

Ahmed Ferwana, qui vit dans le camp d’Al Shati, à une courte distance à l’ouest, est un ressortissant suisse et figurait sur la liste de ceux qui auraient pu quitter le territoire la semaine dernière, mais il pensait qu’il était trop dangereux de s’aventurer à Rafah, vers À 25 milles.

“Je ne veux pas mourir avec mes propres jambes”, a-t-il déclaré dimanche lors d’un entretien téléphonique.

Quelques heures plus tard, son quartier a été touché par de lourdes frappes aériennes qui, selon lui, ont duré toute la nuit. Vidéos sur les réseaux sociaux et vérifié par le New York Times a montré qu’un bloc entier avait été rasé. Ce fut la nuit la plus difficile de la guerre, a déclaré plus tard M. Ferwana. Mais il estimait néanmoins qu’il valait « mieux mourir chez soi que mourir dans la rue ».

Interrogée sur les informations selon lesquelles les troupes israéliennes auraient tiré sur des civils sur la route, l’armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu’elle ciblait le Hamas dans toute la bande de Gaza et que ses frappes sur des cibles militaires étaient soumises au droit international, notamment en prenant « les précautions possibles pour atténuer » pertes civiles.”

Le ministre de l’Intérieur de Gaza, Iyad al-Bazam, a déclaré mardi qu’il restait 900 000 personnes dans le nord de Gaza et que Jabaliya et Al Shati étaient les zones les plus densément peuplées. David Satterfield, envoyé spécial américain pour les questions humanitaires au Moyen-Orient, a estimé samedi qu’au moins 350 000 à 400 000 personnes restaient dans le nord de Gaza.

Alors que de nombreux Gazaouis ont fui la ville de Gaza vers le sud de la bande, le ministre de l’Intérieur de Gaza a estimé que 900 000 personnes restaient dans la zone. Crédit… Mohammed Dahman/Associated Press

D’autres ont choisi de se diriger vers le sud malgré les risques. L’armée israélienne, ayant coupé le nord de Gaza du sud, a déclaré qu’elle offrait des fenêtres de quatre heures aux habitants pour se diriger vers le sud en toute sécurité ces derniers jours.

Environ 5 000 personnes ont profité de cette accalmie pour faire le voyage lundi à travers les zones tenues par les troupes israéliennes, ont indiqué les observateurs des Nations Unies. Ils se dirigèrent péniblement vers le sud, à pied, portant leurs jeunes enfants et leurs affaires.

Mardi, un porte-parole de l’armée israélienne a publié des images sur X d’une caravane de Gazaouis se dirigeant à pied vers le sud et agitant des drapeaux blancs. L’armée israélienne a également affirmé que le Hamas entravait physiquement les mouvements de population vers le sud, ce que le Hamas a démenti.

D’autres ont quitté le nord pour revenir. Bushra Khalidi, responsable politique d’Oxfam International pour les territoires palestiniens, a déclaré que sa belle-famille faisait partie des nombreuses personnes qui avaient abandonné leurs maisons dans la ville de Gaza pour y revenir. Dans leur cas, l’endroit où ils s’étaient réfugiés, dans le centre de Gaza, a reçu un ordre d’évacuation de l’armée israélienne.

« Mon beau-père a dit : ‘Je préfère mourir dignement dans ma propre maison plutôt que de mourir dans la maison d’un étranger’ », a-t-elle déclaré.

Leur quartier, Rimal, autrefois un quartier élégant de la ville, a été frappé par des frappes aériennes. Ils passent la nuit chez eux et campent près de l’hôpital Al Shifa, aux côtés de dizaines de milliers d’autres personnes déplacées, a déclaré Mme Khalidi.

De nombreux Palestiniens espéraient que l’hôpital et la zone adjacente seraient épargnés, mais des frappes israéliennes ont également eu lieu là-bas, dont une vendredi qui, selon le chef de l’hôpital, le Dr Mohammad Abu Salmiya, a tué 13 personnes. Le dernier étage d’un bâtiment hospitalier a été touché lundi, tuant un enfant et en blessant 10 autres, a-t-il indiqué.

Israël a accusé le Hamas d’exploiter un centre de commandement sous Al Shifa, qui est le plus grand hôpital du territoire ; Le Hamas le nie.

« Nous ne quitterons pas l’hôpital, quoi qu’il arrive », a déclaré le Dr Abu Salmiya.

Israël assiège Gaza depuis les attaques menées par le Hamas en Israël le 7 octobre, n’autorisant que des livraisons limitées de nourriture, d’eau et de fournitures médicales via le terminal de Rafah – bien moins que ce que les groupes humanitaires estiment nécessaire.

Les conditions sont pires dans le nord, où presque aucune aide n’a été livrée. Et Israël n’a autorisé aucun carburant à entrer à Gaza, malgré son importance pour le fonctionnement de l’eau et des équipements hospitaliers, la seule centrale électrique du territoire, les camions de livraison, les ambulances et les générateurs.

Mme Khalidi a souligné que sans cessez-le-feu, il n’y avait aucun moyen d’acheminer l’aide en toute sécurité n’importe où sur le territoire.

« Comment les travailleurs humanitaires sont-ils censés apporter de l’aide alors qu’il y a des bombardements, que les routes sont endommagées et que nous avons des preuves directes d’attaques aveugles ? dit-elle.

Arijeta Lajka , Riley Mellen et Iyad Abuheweila rapports contribués.