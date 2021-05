Blinken et Lavrov marchent prudemment lors du premier face à face sous Biden

WASHINGTON – Le secrétaire d’État Antony Blinken et son homologue russe Sergey Lavrov ont mis l’accent sur les domaines dans lesquels Washington et Moscou pourraient travailler ensemble, malgré leurs divergences flagrantes, lors d’une première réunion face à face prudente depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

La réunion de mercredi soir, qui faisait suite à la réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique en Islande, a duré environ 90 minutes et a été décrite par un haut responsable du département d’État comme une «discussion productive et productive».

Blinken a remercié Lavrov d’avoir participé à la réunion et a mis l’accent sur les domaines dans lesquels les deux pays pourraient coopérer.

« Il existe de nombreux domaines où nos intérêts se croisent et se chevauchent, et nous pensons que nous pouvons travailler ensemble et, en fait, construire sur ces intérêts », a déclaré Blinken, énumérant la pandémie de Covid-19 et le changement climatique. Lavrov a fait écho aux remarques de Blinken en trouvant des efforts communs pour freiner les programmes nucléaires en Iran et en Corée du Nord.

Dans la foulée de la réunion, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes lors d’un appel que les pourparlers étaient « constructifs » mais a ajouté que « beaucoup de problèmes se sont accumulés » entre Washington et Moscou.

Peskov a déclaré que le Kremlin n’avait pas encore décidé d’un sommet potentiel plus tard cette année entre Biden et le président russe Vladimir Poutine. Biden a proposé un sommet, qui se tiendrait en dehors des États-Unis et de la Russie, lors d’un appel avec Poutine en avril.

La discussion entre Blinken et Lavrov, les pourparlers en personne au plus haut niveau entre Washington et Moscou sous l’administration Biden, intervient alors que les États-Unis repoussent la Russie sur plusieurs fronts.