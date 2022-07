Blinken et Lavrov discutent de Griner lors de leur premier appel de la guerre

À plusieurs reprises au cours de la guerre, les Russes ont accepté d’autoriser des couloirs humanitaires pour évacuer les villes assiégées, seulement pour tirer sur ces couloirs et parfois détenir certains de ceux qui fuyaient. Juste un jour après la signature de l’accord sur le grain, la Russie a tiré des missiles sur le port d’Odessa – mais pas sur la partie du port où le grain est manutentionné – et M. Lavrov a déclaré plus tard qu’il se réservait le droit de poursuivre de telles attaques.

Le Kremlin insiste sur le fait que ses forces ne frappent que des cibles militaires, mais chaque jour offre de nouvelles preuves du contraire, alors que des maisons, des hôpitaux, des écoles, des fermes et des magasins sont détruits et que des civils sont tués. Vendredi, une roquette a explosé à un arrêt de bus bondé dans la ville assiégée de Mykolaïv, tuant au moins cinq personnes et en blessant plus d’une douzaine d’autres, ont indiqué des responsables.