Blinken et d’autres hauts responsables discuteront du fentanyl, du trafic et de l’immigration avec leurs homologues mexicains

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et d’autres hauts responsables de l’administration Biden se rendront mercredi au Mexique pour discuter de questions de sécurité communes, au premier rang desquelles le trafic de l’opioïde synthétique fentanyl, mais aussi le trafic d’armes et l’augmentation des migrations.

Le dernier cycle de dialogue de haut niveau sur la sécurité réunit entre autres Blinken, le procureur général américain Merrick Garland et le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, avec leurs homologues mexicains pour deux jours de pourparlers.

L’augmentation des flux migratoires devrait être discutée alors que l’administration Biden subit une pression croissante de la part des républicains et des maires du propre parti du président pour qu’ils fassent davantage pour ralentir les arrivées de migrants.

Blinken devait discuter de la migration mercredi avec la secrétaire mexicaine aux Affaires étrangères, Alicia Bárcena, ainsi qu’avec les ministres des Affaires étrangères de Colombie et du Panama.

Le maire de New York, Eric Adams, devait également arriver à Mexico mercredi, dans le cadre d’une tournée à travers l’Amérique latine visant à en apprendre davantage sur le parcours des demandeurs d’asile vers les États-Unis.

En août, la patrouille frontalière américaine a procédé à 181 509 arrestations à la frontière mexicaine, soit une hausse de 37 % par rapport à juillet, mais peu de changement par rapport à août 2022 et bien en dessous des plus de 220 000 de décembre, selon les chiffres publiés en septembre.

Mardi soir, des centaines de migrants sont arrivés à Ciudad Juarez, ville frontalière du nord du Mexique, de l’autre côté de la frontière en provenance d’El Paso, au Texas, à bord d’un train de marchandises. Ils sont descendus du train et se sont immédiatement dirigés vers la frontière où ils se sont arrêtés devant des rouleaux de barbelés.

Elizabeth Romero, 32 ans, a quitté le Venezuela trois mois plus tôt avec son mari et son fils de 6 ans. Elle était alors enceinte de trois semaines et a passé son premier trimestre à parcourir la frontière recouverte de jungle entre la Colombie et le Panama et a récemment passé trois jours à bord du train de marchandises qui l’a amenée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Elle et son fils, qui a fêté cette semaine ses 6 ans au sommet d’un wagon de marchandises, ont souffert de crises de fièvre. Ils ont quitté le Venezuela parce qu’ils n’arrivaient pas à joindre les deux bouts financièrement. Sa famille y reste.

« Nous espérons que les Etats-Unis nous accueilleront et nous apporteront le soutien dont nous avons besoin », a déclaré Romero. Ils envisageaient de se rendre aux autorités américaines à la frontière car ils avaient déjà attendu trois mois sans recevoir de rendez-vous pour demander l’asile via l’application mobile CBP One.

Les États-Unis ont tenté d’amener le Mexique et les pays plus au sud à faire davantage. En avril, les États-Unis, le Panama et la Colombie ont annoncé une campagne visant à ralentir la migration à travers le dangereux Darien Gap qui divise la Colombie et le Panama. Mais la migration à travers la jungle n’a fait que s’accélérer et devrait approcher les 500 000 personnes cette année.