WASHINGTON — La Chambre et le Sénat sont en désaccord sur la manière de donner suite à la vaste demande de financement du président Joe Biden pour l’aide étrangère et les objectifs de sécurité nationale.

Mardi, les démocrates du Sénat chercheront à renforcer leur position lors d’une audience intitulée « Un examen de la demande supplémentaire de sécurité nationale », au cours de laquelle le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin devraient plaider en faveur du financement intégral du nouveau programme de dépenses. .

Leur témoignage devant la commission des crédits du Sénat devrait être crucial dans l’élaboration et l’adoption par le Sénat dirigé par les démocrates d’un projet de loi visant à répondre à la demande de 105 milliards de dollars de l’administration, couvrant l’aide à l’Ukraine et à Israël, les efforts visant à contenir la Chine et le renforcement de la sécurité aux frontières américaines.

“Le Congrès doit adopter la demande supplémentaire du président Biden concernant une aide à Israël, à l’Ukraine, au Pacifique Sud et une aide humanitaire à Gaza”, a déclaré lundi aux journalistes le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., appelant à une action rapide pour les faire avancer ensemble.

Les deux partis bénéficient d’un large soutien au Sénat en faveur de l’approbation des dispositions en un seul paquet.

« Nous avons besoin d’argent pour Israël, nous avons besoin d’argent pour l’Ukraine et nous devons sécuriser notre propre frontière. Et nous devons aider Taiwan à contrer la Chine. En fin de compte, toutes ces choses doivent être faites », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham, RS.C. “Pas certains d’entre eux, mais tous.”

Mais la Chambre, contrôlée par les Républicains, prévoit d’interrompre l’aide à Israël et de l’adopter cette semaine, en lien avec les réductions du financement de l’IRS auxquelles Biden et les démocrates s’opposent fermement, a déclaré le nouveau président Mike Johnson, R-La., qui fait face à de fortes pressions du Parti républicain. des paquebots pour réduire les dépenses parallèlement au financement d’urgence pour Israël.

Certains sénateurs républicains soutiennent l’approche de Johnson.

“Si nous devons supprimer quelque chose, j’adorerais supprimer l’IRS”, a déclaré le sénateur Josh Hawley, R-Mo. “Je dirais donc que je suis tout à fait favorable à la suppression de l’IRS.”

La Maison Blanche et ses alliés démocrates ont critiqué le plan de Johnson.

“C’est une recette pour un désastre”, a déclaré le sénateur Chris Murphy, D-Conn. “J’ai eu un bref instant d’espoir que la Chambre pourrait se ressaisir, mais cela me semble désastreux.”

Murphy a également déclaré que les mesures d’aide étrangère devraient aller de pair.

“Les déplacer séparément est une invitation à confier l’Ukraine à Poutine. Je ne vois pas comment nous aurons le temps d’ici la fin novembre pour faire un [government funding bill], l’aide de l’Ukraine et l’aide d’Israël séparément », a-t-il déclaré. “Vous devez donc regrouper ces deux éléments.”

Plusieurs démocrates ont noté que le financement supplémentaire de l’IRS, approuvé l’année dernière en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation signée par Biden, a été analysé par le bureau non partisan du budget du Congrès et s’est révélé être une source de revenus nets. Cette disposition devrait être utilisée pour renforcer la collecte des impôts auprès des particuliers et des entités fortunés.

« La priorité absolue du Président Johnson en tant que président est de fournir une aide à Israël et de réduire les revenus du gouvernement fédéral ? Cela ne me semble pas beaucoup », a déclaré le sénateur Chris Coons, D-Del.

Certains sénateurs républicains ont averti que la proposition devrait être modifiée avant de pouvoir parvenir sur le bureau de Biden.

« Ce n’est pas dans les règles pour le moment – ​​la Maison Blanche devrait le savoir. L’Ukraine est importante ; Israël est important”, a déclaré le sénateur Mike Rounds, RS.D. “Mais lorsque vous parlez de frontière, nous parlons de sécurité réelle à la frontière. Ils parlent de dépenser de l’argent pour éloigner les gens de la frontière. Cela ne sera pas acceptable. Ils doivent donc apporter des changements majeurs à ce pour quoi ils proposent de dépenser l’argent. »

Rounds a ajouté : « Je pense que le point de départ approprié est le Comité sénatorial des crédits, et ils recevront de nombreux commentaires à ce sujet. »

La lutte pour le financement se déroulera lors de l’audience de mardi avec Blinken et Austin, qui devrait durer jusqu’à trois heures.

“Ils doivent présenter des arguments solides en faveur du maintien de l’ensemble”, a déclaré la sénatrice Susan Collins du Maine, la plus haute républicaine du comité des crédits.

La sénatrice Jeanne Shaheen, DN.H., a déclaré : « J’aimerais entendre un message cohérent de la part de l’administration expliquant pourquoi ce financement est important, quel montant est nécessaire et à quoi il va être utilisé.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a approuvé l’ensemble des fonds lundi, plaidant avec passion pour « aider l’Ukraine à gagner la guerre » afin de protéger la sécurité américaine.

«Si la Russie l’emporte, il ne fait aucun doute que l’appétit d’empire de Poutine s’étendra à l’OTAN, augmentant ainsi la menace pour l’alliance transatlantique américaine et le risque de guerre pour l’Amérique. Un tel résultat exigerait un plus grand déploiement permanent de notre force militaire en Europe, un coût bien plus élevé que le soutien que nous avons fourni à l’Ukraine », a-t-il déclaré à l’Université de Louisville aux côtés de l’ambassadrice d’Ukraine, Oksana Markarova. « Et bien sûr, la victoire de la Russie encouragerait l’alliance croissante de Poutine avec d’autres régimes autoritaires en Iran et en Chine. »

« Il ne s’agit donc pas seulement d’un test pour l’Ukraine », a déclaré McConnell. “C’est un test pour les États-Unis et le monde libre.”