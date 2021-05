Blinken espère consolider le Hamas et le cessez-le-feu d’Israël

Mais il a dit qu’il n’utiliserait pas deux jours de pourparlers – à Jérusalem, Ramallah, Le Caire et Amman – comme une ouverture pour relancer des pourparlers de paix dormants depuis des années entre Israël et l’Autorité palestinienne, qui administre des parties de la Cisjordanie mais pas Gaza.

«Nous devons faire face à cette sortie de la violence – nous avons obtenu le cessez-le-feu – et maintenant gérer la situation humanitaire, faire face à la reconstruction et approfondir notre engagement actuel avec les Palestiniens et avec les Israéliens», a déclaré M. Blinken sur Dimanche à l’émission « This Week » d’ABC News

WASHINGTON – Pénétrant dans le conflit insoluble entre Israël et les militants du Hamas dans la bande de Gaza, le secrétaire d’État Antony J. Blinken se rendra au Moyen-Orient cette semaine pour essayer de renforcer un cessez-le-feu ténu – mais il a l’intention de rester à l’écart pourparlers de paix à plus long terme qui n’ont actuellement pratiquement aucune chance d’aboutir.

M. Indyk a déclaré que M. Blinken ferait bien d’essayer de stabiliser le cessez-le-feu, que les diplomates américains et égyptiens ont aidé à négocier entre Israël et le Hamas à la fin de la semaine dernière après 11 jours de violence. Au moins 242 Palestiniens ont été tués, y compris des dizaines de militants du Hamas, principalement dans des assauts militaires israéliens sur Gaza. Des roquettes lancées par le Hamas sur Israël, dont certaines avec la portée de frapper Tel Aviv et Jérusalem, ont tué au moins 12 personnes.

Les tensions restent élevées. Des affrontements et protestations se sont poursuivis au cours du week-end contre les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem, y compris dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, et des responsables de la police mis en garde contre de nouvelles violences à Lod, ville mixte arabo-juive d’Israël.

Israël a été visé par plus de 4 000 roquettes tirées depuis Gaza au cours des deux dernières semaines. Et des poches de Gaza ont été décimées par les frappes aériennes israéliennes, abattant des immeubles de grande hauteur, des écoles, des hôpitaux et des mosquées, et coupant l’électricité et l’eau potable à des centaines de milliers de Palestiniens. Les Nations Unies estime au moins 77000 personnes à Gaza ont été forcés de quitter leurs maisons.

Président Biden la semaine dernière s’est engagé à travailler avec les Nations Unies pour reconstruire Gaza grâce à des dons internationaux; des efforts similaires après la guerre de 2014 entre le Hamas et Israël ont été bien insuffisants. M. Biden a déclaré que la nouvelle campagne de reconstruction serait en «partenariat complet avec l’Autorité palestinienne» – contournant le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza.

Les États-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste et ne traitent pas directement avec le groupe. Ces dernières semaines, ils se sont appuyés sur l’Égypte et, dans une moindre mesure, sur la Jordanie, le Qatar et la Turquie pour servir d’intermédiaires.

Dans un communiqué publié lundi, M. Biden a déclaré que M. Blinken chercherait à faire progresser «l’effort international coordonné pour garantir qu’une assistance immédiate atteigne Gaza d’une manière qui profite à la population locale et non au Hamas, et à réduire le risque de nouveaux conflits dans le pays. les mois à venir. »

Dans un coup d’œil voilé à l’administration Trump – et un clin d’œil aux démocrates qui ont été de plus en plus critiques à l’égard du soutien américain réflexif à Israël et sympathiques au sort des Palestiniens – M. Biden a déclaré que M. Blinken «poursuivrait les efforts de notre administration pour reconstruire les liens. et soutien au peuple et aux dirigeants palestiniens, après des années d’abandon. »