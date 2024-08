TEL AVIV, Israël — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi qu’il était temps de conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza qui permettrait de restituer les otages détenus par le Hamas et d’apporter un soulagement aux souffrances des Palestiniens après la guerre. 10 mois de combats dévastateurs à Gaza.

La neuvième mission urgente de Blinken au Moyen-Orient depuis le début du conflit intervient quelques jours après que des médiateurs, dont les États-Unis, a exprimé un optimisme renouvelé Un accord était sur le point d’être trouvé. Mais le Hamas a exprimé son profond mécontentement face à la dernière proposition et Israël a déclaré qu’il y avait des domaines sur lesquels il n’était pas disposé à faire de compromis.

Ce voyage, quelques jours avant de nouveaux pourparlers prévus cette semaine en Égypte, intervient dans un contexte de craintes que le conflit ne s’étende à une guerre régionale plus profonde après les meurtres de hauts commandants militants au Liban, l’Iran a imputé la responsabilité à Israël.

« C’est un moment décisif, probablement la meilleure, peut-être la dernière, opportunité de ramener les otages chez eux, d’obtenir un cessez-le-feu et de mettre tout le monde sur une meilleure voie vers une paix et une sécurité durables », a déclaré M. Blinken lors de l’ouverture des pourparlers avec le président israélien Isaac Herzog à Tel-Aviv.

« Il est également temps de veiller à ce que personne ne prenne des mesures qui pourraient faire dérailler ce processus », a-t-il déclaré, faisant allusion à l’Iran. « Nous travaillons donc à garantir qu’il n’y ait pas d’escalade, qu’il n’y ait pas de provocations, qu’il n’y ait pas d’actions qui nous empêcheraient de conclure cet accord ou qui pourraient aggraver le conflit. »

Herzog a remercié Blinken pour le soutien de l’administration Biden à Israël et a déploré une série d’attaques récentes contre les Israéliens au cours des dernières 24 heures.

« C’est ainsi que nous vivons aujourd’hui », a déclaré Herzog. « Nous sommes encerclés par le terrorisme aux quatre coins du monde et nous ripostons en tant que nation forte et résiliente. »

Les médiateurs doivent se réunir à nouveau cette semaine au Caire pour tenter de consolider un cessez-le-feu. Blinken se rendra en Égypte mardi après avoir conclu son escale en Israël par des réunions avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant plus tard dans la journée de lundi.

La guerre a commencé le 7 octobre lorsque des militants dirigés par le Hamas ont fait irruption en Israël, tuant quelque 1 200 personnes, principalement des civils, et en enlevant environ 250. On estime qu’environ 110 personnes se trouvent encore à Gazabien que les autorités israéliennes affirment qu’environ un tiers d’entre eux sont morts. Plus de 100 otages ont été libérés en novembre au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine.

La contre-attaque d’Israël à Gaza a tué plus de 40 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et a dévasté une grande partie du territoire.

La semaine dernière, les trois pays médiateurs du cessez-le-feu proposé – l’Égypte, le Qatar et les États-Unis – ont fait état de progrès sur un accord en vertu duquel Israël cesserait la plupart des opérations militaires à Gaza et libérerait un certain nombre de prisonniers palestiniens en échange de la libération d’otages.

Peu avant l’arrivée de Blinken à Tel-Aviv dimanche, Netanyahou a déclaré lors d’une réunion du cabinet qu’il y avait des domaines dans lesquels Israël pouvait faire preuve de souplesse et d’autres non spécifiés dans lesquels il ne le ferait pas. « Nous menons des négociations et non un scénario dans lequel nous nous contentons de donner et de donner », a-t-il déclaré.

La proposition prévoit un processus en trois phases au cours duquel le Hamas libérerait tous les otages enlevés lors de son attaque du 7 octobre. En échange, Israël retirerait ses forces de Gaza et libérerait les prisonniers palestiniens.

Le Hamas accuse Israël d’exiger de nouvelles mesures, notamment le maintien d’une présence militaire le long de la frontière entre Gaza et l’Egypte pour empêcher la contrebande d’armes et le long d’une ligne coupant le territoire pour pouvoir fouiller les Palestiniens qui retournent chez eux dans le nord. Israël a déclaré qu’il ne s’agissait pas de nouvelles exigences, mais de clarifications d’une proposition antérieure.

Les responsables ont indiqué que les Etats-Unis avaient présenté des propositions visant à combler tous les écarts qui subsistent entre les positions israéliennes et celles du Hamas. Des réponses officielles aux propositions américaines sont attendues cette semaine et pourraient conduire à une déclaration de cessez-le-feu à moins que les négociations n’échouent, comme cela s’est produit lors de plusieurs tentatives précédentes.

Dimanche soir, le Hamas a indiqué dans un communiqué que M. Netanyahu continuait à faire obstacle à un accord en exigeant de nouvelles conditions, l’accusant de vouloir prolonger la guerre. Il a affirmé que la dernière offre des médiateurs était une capitulation face à Israël.

« La nouvelle proposition répond aux conditions de Netanyahu », a déclaré le Hamas.

Blinken a déclaré lundi que les deux parties devraient profiter de cette opportunité pour parvenir à un accord.

« Il est temps que tout le monde dise oui et ne cherche aucune excuse pour dire non », a-t-il déclaré.

Une délégation israélienne a eu des entretiens avec des responsables égyptiens dans le cadre des efforts de trêve, a déclaré lundi un responsable égyptien.

La réunion de plusieurs heures de dimanche s’est concentrée sur le corridor de Philadelphie, le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte, mais n’a pas abouti à une avancée décisive, selon le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des négociations en cours.

Le responsable a déclaré qu’Israël insistait toujours sur le maintien du contrôle de la frontière et de la route est-ouest qui traverse Gaza. Il a ajouté que la délégation n’avait rien proposé de nouveau lors de leur rencontre.

Le journaliste de l’Associated Press Samy Magdy a contribué à ce reportage depuis le Caire.

