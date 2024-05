Blinken : En l’absence de plan israélien pour le lendemain, il n’y aura pas de lendemain

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti mercredi que le refus persistant d’Israël de proposer un plan viable pour la gestion d’après-guerre de Gaza conduirait à une guerre sans fin dans l’enclave.

« En l’absence de plan pour le lendemain, il n’y aura pas de lendemain », a résumé Blinken lors d’une conférence de presse en Moldavie.

Les États-Unis ont cherché à faire avancer leur propre plan pour le « lendemain », qui verrait une Autorité palestinienne réformée reprendre progressivement le contrôle de Gaza avec l’aide des alliés arabes d’Israël.

Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu a catégoriquement rejeté l’initiative, comparant l’Autorité palestinienne au Hamas et insistant sur le fait qu’il ne permettrait pas au premier de retourner dans la bande de Gaza. Le Premier ministre affirme qu’Israël sera en mesure d’identifier les Palestiniens non affiliés à l’Autorité palestinienne et au Hamas pour administrer Gaza tandis que les pays arabes seront disposés à participer à la re-stabilisation de l’enclave.

Cependant, l’establishment israélien de la sécurité affirme que l’Autorité palestinienne est la seule alternative viable au Hamas ; et des États arabes comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont clairement indiqué à plusieurs reprises qu’ils ne contribueraient à la stabilisation d’après-guerre de Gaza que si cela faisait partie de la voie vers un futur État palestinien – une vision que Netanyahu rejette catégoriquement.

Le Premier ministre affirme également que trop se concentrer sur la planification de la gestion d’après-guerre de Gaza avant la défaite du Hamas est largement futile car aucune force ne sera disposée à prendre le contrôle de la bande de Gaza tant que le groupe terroriste sera toujours opérationnel dans l’enclave.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à la Knesset, à Jérusalem, le 27 mai 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

L’establishment de la sécurité s’est opposé avec véhémence à cet état d’esprit, affirmant que cela a conduit les troupes de Tsahal à retourner à plusieurs reprises dans des zones qu’elles avaient auparavant débarrassées des membres du Hamas parce qu’aucune force n’avait été établie sur ce territoire pour remplacer le groupe terroriste.

Les États-Unis ont accueilli favorablement les commentaires du ministre de la Défense Yoav Gallant et du ministre de la Guerre Benny Gantz qui ont fait valoir ce point.

Élaborant sur le plan que les États-Unis aimeraient voir d’Israël, Blinken a déclaré mercredi qu’il devrait être « un plan qui tient compte de la sécurité à Gaza, qui tient compte de la gouvernance à Gaza, qui tient compte de la reconstruction de la vie du peuple gazaoui… et un objectif qui peut réellement contribuer à assurer la défaite durable du Hamas – ce qui est un objectif partagé.

Israël doit adopter un tel plan « le plus rapidement possible », a déclaré le plus haut diplomate américain, avertissant que s’il ne le faisait pas, soit il conduirait Israël à occuper définitivement Gaza et à être confronté à une « insurrection durable » ; Le Hamas reste aux commandes, ce qui est inacceptable ; ou un vide de pouvoir qui sera d’abord comblé par le chaos et l’anarchie, suivi par la reprise du pouvoir par le Hamas ou d’autres groupes djihadistes.

Le secrétaire d’État a affirmé mercredi que sans un plan pour le lendemain, les progrès progressifs contre le Hamas – comme la frappe à Rafah ce week-end qui, selon Israël, visait uniquement deux hauts commandants – devaient être remis en question. Des dizaines de civils ont fini par être tués après qu’un incendie s’est déclaré dans une tente située à proximité.

« Après qu’Israël ait réellement réussi à détruire la capacité du Hamas à répéter les attentats du 7 octobre… il doit demander [whether]… de nouveaux progrès supplémentaires contre le Hamas – des gains qui pourraient ne pas être durables… en l’absence d’un [day after] plan… qui se compare à certaines des conséquences involontaires mais horribles d’une action militaire dans un endroit où les personnes que vous poursuivez sont si étroitement liées aux civils », a déclaré Blinken.

Des Palestiniens inspectent les dégâts après une frappe aérienne israélienne sur ce que Tsahal a qualifié de complexe du Hamas, adjacent à un camp de personnes déplacées à Rafah, dans la bande de Gaza, le 27 mai 2024. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Blinken a réitéré l’horreur de Washington face à l’attaque de Tsahal dimanche soir et a déclaré que les États-Unis attendaient qu’Israël mène une enquête rapide et approfondie avant de rendre un jugement plus approfondi.

Il a noté l’affirmation d’Israël selon laquelle les FDI avaient utilisé une bombe de petit diamètre afin d’éviter des pertes civiles.

« Mais en supposant un instant que c’est ce qui s’est produit, nous constatons également que même des attaques limitées, ciblées et ciblées sont conçues pour lutter contre les terroristes qui ont tué des civils innocents ou qui envisagent d’en tuer davantage ; même ce genre d’opérations peut avoir des conséquences terribles, horribles et involontaires », dit Blinken, indiquant un inconfort croissant face à la poursuite des opérations israéliennes à Gaza.

Blinken a ajouté qu’il ne pouvait pas vérifier les informations selon lesquelles des armes fournies par les États-Unis auraient été utilisées par Israël lors de l’attaque sur Rafah, mais a déclaré que cela ferait l’objet de l’enquête sur l’attaque que les États-Unis souhaitent voir voir.

Lors d’un autre événement virtuel mercredi, le chef de l’Agence américaine pour le développement international a averti que « malgré les opérations militaires actuellement plus limitées autour de Rafah et à la frontière entre l’Égypte et Gaza, les conséquences catastrophiques contre lesquelles nous mettions en garde depuis longtemps deviennent une réalité ».

Les organisations humanitaires sur le terrain disent : « on a l’impression que la guerre recommence et que les conditions sont pires maintenant qu’à n’importe quelle autre période auparavant, compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours du mois qui a suivi », a déclaré Samantha Power.

S’exprimant lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU mercredi, l’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies, Robert Wood, a déclaré : « La tendance continue aux dommages civils importants résultant d’incidents comme les frappes aériennes de dimanche sape les objectifs stratégiques d’Israël à Gaza. »