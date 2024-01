Blinken en Afrique cherche à rassurer sur le fait que les États-Unis s’en soucient toujours

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

ABIDJAN, Côte d’Ivoire — Arrivée du secrétaire d’État Antony Blinken en Afrique de l’Ouest cette semaine et je me suis rendu directement à un match du championnat d’Afrique de football, un moment de fierté pour ce pays côtier et une opportunité privilégiée pour montrer le soutien américain à un événement national. Mais Pékin j’étais ici premièrement : le lieu, un le nouveau stade olympique massif appelé Ébimpé, a été construit par la Chine, et le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, s’est rendu à Abidjan la semaine dernière pour promouvoir partenariat « gagnant-gagnant » avec la Côte d’Ivoire.

Blinken cette semaine traversera l’Afrique subsaharienne dans le but de prouver que les États-Unis n’abandonnent pas le continent malgré l’attention intense portée aux crises qui font rage à Gaza et en Ukraine.

Alors que la Chine et la Russie renforcent leur avantage ici tandis que Washington se concentre ailleurs, Blinken profite de son quatrième voyage dans la région pour rassurer les pays sur le fait que Le continent reste une destination privilégiée pour les négociations et les décideurs politiques américains.

“Nous sommes ici pour une raison très simple, parce que l’avenir de l’Amérique et de l’Afrique, leurs peuples, leur prospérité, sont liés et liés comme jamais auparavant”, a déclaré Blinken mardi après avoir rencontré le président Alassane Ouattara.

Avec le président Le premier mandat de Biden étant compté et ses perspectives de réélection incertaines, cela pourrait également être l’un des derniers moments pour Blinken de façonner son héritage sur un continent où les coups d’État et autres revers ont conduit à bien des égards à plus d’instabilité que lorsque l’administration a pris ses fonctions. .

Une cavalcade de hauts responsables de l’administration, dont le vice-président Harris et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, est passée par là, et l’ambassadrice auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, effectue un autre voyage dans la région. Biden lui-même, malgré sa promesse de visite, ne l’a pas fait.

Les hauts diplomates qui ont rejoint Blinken ont déclaré que le voyage concernait des opportunités concrètes de coopération économique et non une pression sur la Chine et la Russie.

De nombreux pays africains, notent-ils, rejettent déjà les offres russes de soutien de la part des sous-traitants militaires. La Chine, quant à elle, a été moins active dans les nouveaux projets d’infrastructure, terminant pour la plupart ceux qu’elle avait lancés il y a des années – bien que l’empreinte de la Chine sur la région soit un élément incontournable du voyage, avec les réunions de Blinken lors de sa première escale au Cap-Vert, la chaîne d’îles. nation au large de la côte occidentale de l’Afrique, se déroulant dans le palais du gouvernement également construit par Pékin.

“Vous me déprimez parce que vous ne parlez pas des choses vraiment amusantes, positives et tournées vers l’avenir que nous allons faire”, a déclaré la secrétaire d’État adjointe chargée des affaires africaines, Molly Phee, aux journalistes avant le voyage. elle a été confrontée à des questions répétées sur les défis de sécurité sur le continent et la concurrence chinoise.

Blinken a déclaré que la sécurité avait été un objectif majeur de ses entretiens en Côte d’Ivoire, y compris les moyens de protéger les civils pendant les opérations militaires et la manière de promouvoir le développement afin que les communautés marginalisées ne soient pas attirées par les groupes radicaux.

La Côte d’Ivoire est confrontée à une menace sécuritaire liée aux retombées du terrorisme au Burkina Faso voisin et, plus largement, à une situation difficile dans tout le Sahel. Le Nigeria, où Blinken a atterri plus tard mardi, a connu ses propres tensions internes alors qu’il tentait de stabiliser le tumulte voisin au Niger après un coup d’État militaire en juillet. L’Angola, la dernière visite, s’efforce de stabiliser les bouleversements en République démocratique du Congo.

Le Niger était un partenaire de sécurité important pour les États-Unis. Il sert de plaque tournante majeure aux opérations antiterroristes des États-Unis, et l’administration a eu du mal à s’adapter après le renversement de son président démocratiquement élu, sans plan de secours clair et l’avenir de la présence militaire américaine dans le pays n’est toujours pas résolu.

Le Le coup d’État a rappelé les limites de la puissance américaine dans la région. La junte militaire qui a pris le pouvoir est sceptique à l’égard des États-Unis et a fait appel à Wagner, l’entrepreneur militaire russe, pour soutenir son pouvoir.

“Nous sommes intensément concentrés sur les défis à la sécurité dans la région, au Sahel, intensément concentrés en raison de l’impact que cela a sur nos amis, sur nos partenaires”, a déclaré Blinken lors d’une deuxième apparition mardi à Abuja, au Nigeria.

Certains dirigeants régionaux ont exprimé le souhait que les États-Unis exploitent certains de leurs atouts – relations économiques à long terme, bonne gouvernance, renforcement de la démocratie – sur lesquels les analystes estiment que les États-Unis devraient se concentrer plutôt que de les affronter. Projets d’infrastructure chinois et sécurité à louer en Russie.

« Nous sommes attachés à la justice, à l’État de droit et à tout ce qui peut améliorer la vie quotidienne de notre population », a déclaré Ouattara après avoir rencontré Blinken.

Et Blinken a mentionné une série de questions pratiques que l’administration Biden contribue à financer, notamment des mesures de santé publique telles que le contrôle du VIH et la numérisation des dossiers médicaux, ainsi qu’un soutien accru aux investissements privés américains.

Pourtant, l’administration Biden a été heureuse de profiter de certains moments pour intervenir lorsque la Chine a pris du recul. En Angola, par exemple, les États-Unis ont investi dans un projet de rénovation d’un chemin de fer reliant le port de Lobito à la République démocratique du Congo, après une profonde frustration quant à la qualité de la construction ferroviaire chinoise ces dernières années. y investir également dans l’exploitation minière.

Il est prévu de poursuivre le développement ferroviaire dans les années à venir et Biden a accueilli le président João Lourenço à la Maison Blanche en novembre.

« Une infrastructure que les gens peuvent voir et ressentir, oui, c’est merveilleux. Mais ce que les États-Unis apportent à la table, c’est quelque chose à plus long terme », a déclaré Oge Onubogu, directeur du programme Afrique au Wilson Center.