«Je voulais démontrer lors de ma visite l’engagement continu des États-Unis envers la République islamique et le peuple afghan», a déclaré Blinken au président afghan Ashraf Ghani lors de leur rencontre au palais présidentiel de Kaboul. «Le partenariat est en train de changer, mais le partenariat lui-même est durable.»

«Nous respectons la décision et ajustons nos priorités», a déclaré Ghani à Blinken, exprimant sa gratitude pour les sacrifices des troupes américaines.

Plus tard, lors d’une réunion avec Abdullah Abdullah, qui dirige le Conseil national de réconciliation, Blinken a répété son message en disant: «Nous avons un nouveau chapitre, mais c’est un nouveau chapitre que nous écrivons ensemble».

L’OTAN a immédiatement suivi l’exemple de Biden mercredi, affirmant que ses quelque 7000 forces non américaines en Afghanistan partiraient dans quelques mois, mettant fin à la présence militaire étrangère qui était une réalité depuis une génération d’Afghans déjà sous le choc de plus de 40 ans. de conflit.

Blinken est arrivé dans la capitale afghane en provenance de Bruxelles, où lui et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont informé les responsables de l’OTAN de la décision américaine et ont rapidement obtenu l’approbation des alliés pour mettre fin à leur mission Resolute Support en Afghanistan.

Biden, Blinken, Austin ont tous essayé de mettre un visage courageux sur le retrait, affirmant que les missions dirigées par les États-Unis et l’OTAN en Afghanistan avaient atteint leur objectif de décimer le réseau al-Qaida d’Oussama Ben Laden qui a lancé les attaques du 11 septembre débarrasser le pays des éléments terroristes qui pourraient utiliser le sol afghan pour planifier des frappes similaires.

Cependant, cet argument a été repoussé par certains législateurs américains et défenseurs des droits de l’homme, qui affirment que le retrait entraînera la perte des libertés dont les Afghans jouissaient après la destitution des talibans du pouvoir à la fin de 2001.

Malgré des milliards de dollars d’aide, 20 ans après l’invasion, plus de la moitié des 36 millions d’Afghanistan vivent avec moins de 1,90 dollar par jour, selon les chiffres de la Banque mondiale. L’Afghanistan est également considéré comme l’un des pires pays au monde pour les droits et le bien-être des femmes, selon l’Institut de Georgetown pour la paix et la sécurité des femmes.