Blinken éloigne la Maison Blanche du voyage de Pelosi à Taïwan

La décision appartient “entièrement” à l’orateur, affirme le haut diplomate américain

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré qu’en tant que troisième plus haut fonctionnaire du gouvernement américain, Nancy Pelosi est libre de prendre ses propres décisions et plans de voyage, avertissant la Chine de ne pas aggraver les tensions si le président de la Chambre des représentants se rendait à Taïwan.

« L’oratrice prendra ses propres décisions quant à sa visite ou non à Taïwan. Le Congrès est une branche indépendante et égale du gouvernement. La décision appartient entièrement à l’orateur », Blinken a déclaré aux journalistes au siège de l’ONU à New York après une conférence d’examen du Traité de non-prolifération (TNP) lundi.

Le haut diplomate américain a ensuite reproché à Pékin d’avoir exagéré l’importance de la rumeur de voyage, affirmant que si “La Chine essaie de créer une sorte de crise ou d’aggraver les tensions, ce serait entièrement sur Pékin.”

Blinken a déclaré que Washington s’attend à ce que Pékin “agir de manière responsable et ne pas s’engager dans une escalade à l’avenir”, si Pelosi a finalement décidé de se rendre à Taïwan, comme l’ont rapporté plusieurs médias citant des sources aux États-Unis et à Taipei.

Pékin a averti à plusieurs reprises que le principe d’une seule Chine reconnaissant la revendication de souveraineté du continent sur Taiwan est une ligne rouge dans ses relations avec les autres pays que personne n’est autorisé à franchir.

Taïwan est autonome depuis 1949, après la fuite du gouvernement nationaliste chinois vers l’île après sa défaite dans la guerre civile. Pékin considère l’île comme faisant partie intégrante du territoire du pays.