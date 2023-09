Blinken effectue une visite surprise en Ukraine alors que les États-Unis débattent d’une aide supplémentaire

WASHINGTON — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé mercredi à Kiev, son quatrième voyage dans ce pays fatigué par la guerre depuis l’invasion à grande échelle de la Russie l’année dernière.

Un haut responsable du Département d’État a décrit la visite inopinée à Kiev comme ayant pour but de rappeler aux gens que « les dictateurs et les autocrates » n’étaient pas en mesure de « mordre un morceau de leur voisin et de le garder en toute impunité », a rapporté Reuters, affirmant que le responsable avait parlé sous couvert d’anonymat.

Au cours de la visite de deux jours, Blinken a rencontré des responsables ukrainiens clés, dont le président Volodymyr Zelenskyy, le Premier ministre Denys Shmyhal et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

Le voyage de Blinken intervient au milieu d’une récente vague de gains sur le champ de bataille des forces ukrainiennes, qui mènent une contre-offensive dans le sud et l’est du pays.

Dans les 72 heures précédant l’arrivée de Blinken, les soldats ukrainiens ont fait des « progrès notables » dans le sud de Zaporizhzhia, a indiqué la Maison Blanche.