Blinken effectue un voyage inopiné en Irak au milieu des craintes de retombées de la guerre entre Israël et Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a effectué une visite surprise en Irak alors que l’on craint de plus en plus que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit régional plus large.

Blinken, qui effectue une tournée dans plusieurs pays du Moyen-Orient, s’est entretenu dimanche avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, alors que Washington demande l’aide de Bagdad pour réprimer les attaques contre les forces américaines qu’il impute aux groupes soutenus par l’Iran. .

S’adressant aux journalistes après leur réunion, Blinken a déclaré que les pourparlers avec al-Sudani étaient « productifs » et que son homologue irakien travaillait avec ses forces de sécurité pour « prendre les mesures nécessaires » pour faire face aux attaques.

« C’est une question de souveraineté irakienne », a déclaré Blinken. « Aucun pays ne veut que des milices se livrent à des activités violentes. »

“Nous partageons un objectif et un engagement communs pour essayer de garantir que ces attaques n’aient pas lieu”, a ajouté le plus haut diplomate américain.

Al-Sudani, dont le gouvernement entretient des liens étroits avec l’Iran mais a publiquement condamné les attaques contre les forces américaines dans son pays, a réitéré ses appels à un cessez-le-feu à Gaza et a souligné « l’urgence de contenir la crise et d’empêcher sa propagation », a déclaré son bureau dans le communiqué. une déclaration.

Le Pentagone américain affirme que les attaques à la roquette et aux drones contre les forces américaines en Irak et en Syrie – dont la plupart ont été revendiquées par un groupe se faisant appeler « Résistance islamique en Irak » – ont considérablement augmenté depuis le début des combats entre Israël et le Hamas.

Washington a intensifié sa diplomatie au Moyen-Orient alors que les pays arabes et les groupes armés de la région sont de plus en plus en colère contre le nombre croissant de morts dans la guerre menée par Israël contre le groupe armé palestinien Hamas.

La visite de Blinken, après des escales en Israël et en Jordanie, a eu lieu après que des responsables libanais ont déclaré qu’un raid aérien israélien avait tué quatre civils, dont trois enfants, lors de la dernière escalade des combats le long de la frontière tendue entre le Liban et Israël.

Le groupe armé Hezbollah basé au Liban a averti dimanche que « l’ennemi paiera le prix » de ces attaques.

L’armée israélienne et le Hezbollah, qui comme le Hamas est soutenu par l’Iran, se livrent régulièrement à des affrontements transfrontaliers depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui, selon les responsables israéliens, ont tué au moins 1 430 personnes, pour la plupart des civils.

Vendredi, le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a averti qu’un conflit régional plus large ne pouvait être exclu et que « tous les scénarios sont ouverts » tant qu’Israël poursuit ses bombardements sur Gaza, qui, selon les responsables de l’enclave gouvernée par le Hamas, ont tué au moins 9 770 personnes. personnes.

Blinken est arrivé dimanche soir en Turquie où il devrait s’entretenir avec son homologue turc Hakan Fidan, au milieu des avertissements du groupe Kataib Hezbollah soutenu par l’Iran selon lesquels la visite du diplomate se heurterait à « une escalade sans précédent ».

Al-Sudani devrait entamer lundi une tournée régionale en Iran et dans les pays du golfe Persique.