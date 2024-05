Blinken dit qu’Israël doit peser les « gains supplémentaires » avec les « conséquences horribles et involontaires » de l’action militaire à Gaza

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken assiste à une réunion bilatérale avec la présidente moldave Maia Sandu, non représentée sur la photo, au palais présidentiel de Chisinau, le 29 mai.





CNN

—



Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mercredi qu’Israël devait décider si sa campagne militaire à Gaza valait le coût en vies civiles.

Venant quelques jours seulement après un Une frappe israélienne a fait des dizaines de morts des Palestiniens déplacés à Rafah, Blinken a déclaré qu’Israël devrait se demander si les « gains progressifs » contre le Hamas « se cumulent » avec les conséquences « horribles et involontaires » de l’action militaire.

Israël « doit se demander si, et surtout en l’absence d’un plan pour le lendemain à Gaza, de nouveaux gains progressifs contre le Hamas, mais des gains qui pourraient ne pas être durables, en termes de défaite du Hamas, en l’absence de plan, comment Cela se compare à certaines des conséquences horribles, encore une fois involontaires, d’une action militaire dans un endroit où les personnes que vous poursuivez sont si étroitement liées aux civils », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse en Moldavie.

Bien que l’administration Biden exhorte depuis des mois Israël à faire davantage pour protéger les civils dans la guerre contre le Hamas, les remarques de Blinken sont parmi les plus pointues qu’il ait faites à ce jour. Cependant, les États-Unis ne sont pas allés aussi loin que leurs alliés comme la France en condamnant l’attaque de Rafah, la Maison Blanche indiquant clairement qu’elle croyait qu’Israël n’a pas franchi une ligne rouge cela conduirait les États-Unis à retirer leur soutien militaire.

Blinken a qualifié les scènes du week-end d’« horribles », réitérant les appels de l’administration Biden à Israël pour qu’il enquête sur la façon dont l’attaque de Rafah a entraîné tant de morts civiles.

«Je ne pense pas que quiconque a vu les images ne puisse être profondément affecté simplement au niveau humain. Nous avons été très clairs avec Israël et il est impératif, comme dans d’autres cas, d’enquêter immédiatement et de déterminer exactement ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit », a déclaré Blinken.

Blinken a déclaré qu’il ne pouvait pas dire quelles armes avaient été utilisées lors de la frappe, bien que CNN l’analyse suggère Des munitions fabriquées aux États-Unis ont été utilisées. Israël a déclaré que l’incendie qui en a résulté n’était pas causé uniquement par les armes utilisées lors de la frappe et qu’il tentait de déterminer s’il avait été déclenché par un stock d’armes situé à proximité.

« Nous avons entendu les Israéliens, mais encore une fois, en l’absence d’une enquête terminée, je ne peux rien vérifier de cela, à savoir que des armes de petit diamètre ont été utilisées de manière ciblée pour s’en prendre à des dirigeants terroristes spécifiques du Hamas », a déclaré Blinken. « Encore une fois, je ne peux pas en garantir pour le moment. Nous devons voir ce que montre l’enquête.

Blinken a déclaré que même si l’on prend ce que dit Israël au pied de la lettre, l’attaque de Rafah révèle que même des frappes ciblées peuvent avoir des conséquences terribles.

« Je pense que nous constatons également que même des attaques limitées, ciblées et ciblées, conçues pour lutter contre des terroristes qui ont tué des civils innocents et qui complotent pour en tuer davantage, même ce type d’opérations peuvent avoir des conséquences terribles, horribles et involontaires », a-t-il déclaré.

Mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a appelé Israël à prendre des précautions pour protéger les vies civiles et a averti qu’il y avait un risque qu’Israël s’isole davantage de ses alliés traditionnels, bien qu’il ait affirmé que rien n’indiquait encore qu’il avait mené une action. campagne militaire qui inciterait le président Joe Biden à refuser l’aide ou les armes.

« À la suite de cette grève de dimanche, je n’ai aucun changement de politique à évoquer. C’est arrivé comme ça », a déclaré Kirby aux journalistes à la Maison Blanche. « Les Israéliens vont enquêter. Nous allons être très intéressés par ce qu’ils découvriront dans cette enquête. Et nous verrons où cela va à partir de là.