Blinken dit qu’il n’y a pas de cessez-le-feu en Ukraine sans un accord de paix incluant le retrait de la Russie

KYIV, Ukraine (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi qu’il ne pouvait y avoir de cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine à moins qu’il ne fasse partie d’un accord de paix « juste et durable » qui inclut le retrait militaire de la Russie.

Blinken a déclaré qu' »un cessez-le-feu qui gèle simplement les lignes actuelles en place – et permet à Poutine de consolider le contrôle sur le territoire qu’il a saisi, et de se reposer, de se réarmer et de réattaquer – ce n’est pas une paix juste et durable ».

La Russie doit également payer une part de la reconstruction de l’Ukraine et être tenue pour responsable du lancement de son invasion à grande échelle de son voisin en février 2022, a déclaré Blinken dans un discours lors d’une visite en Finlande, qui a récemment rejoint l’OTAN et partage une longue frontière avec la Russie.

Autoriser Moscou à conserver le cinquième du territoire ukrainien qu’il occupe enverrait un mauvais message à la Russie et aux « autres agresseurs potentiels dans le monde », selon Blinken.

Washington est prêt à soutenir les efforts de paix d’autres pays, y compris les ouvertures récentes de la Chine et du Brésil, a-t-il déclaré. Mais tout accord de paix doit respecter les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et d’indépendance.

Les États-Unis sont un allié occidental de premier plan et un fournisseur d’armes à Kiev pour l’aider à repousser les forces du Kremlin.

La Chine, qui se dit neutre et veut servir de médiateur mais a soutenu politiquement Moscou, a exhorté vendredi les pays à cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine.

En Ukraine, les défenses aériennes ont abattu plus de 30 missiles de croisière et drones russes vendredi lors de la sixième attaque aérienne de Moscou en six jours sur Kiev, ont indiqué des responsables locaux.

La capitale ukrainienne a été simultanément attaquée de différentes directions par des drones Shahed de fabrication iranienne et des missiles de croisière de la région caspienne, a écrit un haut responsable de Kiev, Serhii Popko, sur Telegram.

Un homme de 68 ans et un enfant de 11 ans ont été blessés dans l’attaque, avec des maisons privées, des dépendances et des voitures endommagées par la chute de débris, selon le bureau du procureur général d’Ukraine.

Une récente série d’attaques contre la capitale a mis à rude épreuve les habitants et testé la force des défenses aériennes de l’Ukraine tandis que les responsables de Kiev planifient ce qu’ils disent être une contre-offensive à venir pour repousser les forces du Kremlin 15 mois après leur invasion à grande échelle. Kiev a été la cible d’attaques de drones et de missiles pendant 17 jours le mois dernier, y compris des attaques de jour.

La stratégie de Moscou pourrait toutefois se retourner contre lui, selon l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington.

La campagne aérienne vise à « dégrader les capacités de contre-offensive ukrainiennes, mais… la priorisation russe de Kiev limite probablement davantage la capacité de la campagne à limiter de manière significative les actions de contre-offensive ukrainiennes potentielles », a-t-il déclaré dans une évaluation jeudi soir.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont intercepté les 15 missiles de croisière et les 21 drones d’attaque, a déclaré le chef d’état-major ukrainien, Valerii Zaluzhnyi.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré vendredi qu’au moins quatre civils avaient été tués et 42 blessés au cours des dernières 24 heures.

Pendant ce temps, les régions frontalières de la Russie ont de nouveau été la cible de tirs de l’Ukraine. De récents raids transfrontaliers ont également secoué ces régions de Russie et mis le Kremlin sur ses gardes.

Cela pourrait être une stratégie ukrainienne pour disperser les forces russes avant le début d’une contre-offensive.

« Les commandants russes sont désormais confrontés à un dilemme aigu : s’il faut (renforcer) les défenses dans les régions frontalières de la Russie ou renforcer leurs lignes en Ukraine occupée », a déclaré vendredi le ministère britannique de la Défense.

Les systèmes de défense aérienne ont abattu « plusieurs drones ukrainiens » dans la nuit de jeudi dans la région de Koursk, dans le sud de la Russie, qui borde l’Ukraine, a écrit le gouverneur régional Roman Starovoit sur Telegram.

Dans la région voisine de Briansk, qui borde également l’Ukraine, le gouverneur régional Alexander Bogomaz a déclaré que les forces ukrainiennes avaient bombardé deux villages vendredi matin. Aucune victime n’a été signalée.

Deux drones ont également attaqué des installations énergétiques dans la région de Smolensk, dans l’ouest de la Russie, qui borde la Biélorussie, aux premières heures de vendredi, ont indiqué des responsables.

Matthew Lee a rapporté d’Oslo, en Norvège. Karl Ritter a contribué à ce rapport depuis Stockholm.