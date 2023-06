Blinken dit qu’il n’a pas réussi à relancer les pourparlers entre militaires avec la Chine

Le voyage de Blinken à Pékin au cours des deux derniers jours – le premier du secrétaire sous l’administration Biden – a marqué une reprise des réunions gouvernementales de haut niveau entre les États-Unis et la Chine après plus de quatre mois tendus.

BEIJING – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi qu’il n’avait pas réussi à relancer les pourparlers entre militaires avec la Chine, malgré les espoirs antérieurs de rouvrir ce canal de communication.

Le voyage de Blinken à Pékin au cours des deux derniers jours – le premier du secrétaire sous l’administration Biden – a marqué une reprise des réunions gouvernementales de haut niveau entre les États-Unis et la Chine après plus de quatre mois tendus.

La communication militaire avait chuté pendant cette période.

Ministère chinois de la Défense a refusé un appel avec son homologue américain début février après la découverte d’un prétendu ballon espion chinois au-dessus de l’espace aérien américain. Les chefs de la défense des deux pays ont assisté à un événement annuel à Singapour au début du mois, mais ils n’ont pas eu de réunion formelle.

L’incident du ballon a retardé la visite de Blinken à Pékin de plus de quatre mois. Le secrétaire est arrivé dimanche et a eu des entretiens avec le président chinois Xi Jinping, le directeur du Bureau central des affaires étrangères du Parti communiste chinois Wang Yi et le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères Qin Gang.

Blinken a déclaré lundi à NBC News que le ballon espion « le chapitre devrait être fermé. »