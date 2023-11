Blinken dit que trop de Palestiniens sont tués dans la guerre Israël-Hamas

Le plus haut diplomate américain a déclaré que « beaucoup trop de Palestiniens » sont tués dans la guerre israélienne contre le Hamas et que davantage devrait être fait pour protéger les civils, augmentant ainsi la pression internationale sur Israël à propos du bilan des morts à Gaza.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’exprimait au milieu d’informations faisant état de frappes israéliennes contre des hôpitaux dans le nord de l’enclave côtière, où des milliers de Palestiniens se sont abrités des combats intenses entre les troupes israéliennes et les militants du Hamas.

S’exprimant en Inde, Blinken a déclaré que les États-Unis voulaient faire « tout leur possible » pour éviter de nuire aux Palestiniens et augmenter l’aide.

« Il reste encore beaucoup à faire pour protéger les civils et garantir que l’aide humanitaire leur parvienne », a-t-il déclaré aux journalistes. « Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués : beaucoup trop ont souffert ces dernières semaines. »

Ses commentaires soulignent les frictions croissantes entre Israël et les États-Unis, son allié le plus proche, à propos de la poursuite de la guerre par l’État juif. Washington a fait pression pour davantage de pauses humanitaires dans les combats afin de permettre l’arrivée de plus grandes quantités d’aide et de faciliter les efforts de libération des otages israéliens.

Les États-Unis ont également présenté une vision pour Gaza d’après-guerre qui diffère fortement de celle de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien. Il souhaite que l’Autorité palestinienne, rivale du Hamas, prenne en charge l’administration de Gaza et qu’Israël mette fin à son blocus de la bande de Gaza depuis 16 ans, qui a appauvri les Palestiniens sans affaiblir le Hamas.

Mais les récents commentaires de Netanyahu suggèrent que leurs points de vue divergent. Les médias israéliens ont cité le Premier ministre qui aurait déclaré vendredi à un groupe de dirigeants régionaux du sud d’Israël qu’à la fin de la guerre « il y aura un contrôle total de la sécurité israélienne sur la bande de Gaza, y compris sa démilitarisation complète ».

Un responsable américain basé au Moyen-Orient a déclaré que les décideurs politiques de Washington étaient également frustrés par l’accent mis par Netanyahu sur la politique intérieure d’Israël tout en les laissant gérer les retombées régionales.

« Chaque conversation commence avec le Hamas et se termine avec le Hamas », a déclaré la personne. «On ne sait pas si [the Israelis] reconnaître que leur [actions] en Cisjordanie ont des répercussions plus larges. »

En outre, les forces israéliennes continuent d’utiliser des bombes lourdes à Gaza, bien qu’elles aient indiqué à Washington qu’elles se tourneraient vers des munitions plus précises à mesure que les forces terrestres avanceraient dans la ville. « Il y a des spécificités [US] des conseils à ce sujet qui continuent d’être répétés », a déclaré la personne.

Dans le même temps, Israël fait l’objet d’une surveillance plus étroite en raison de ses attaques contre les infrastructures civiles à Gaza. Les responsables palestiniens ont déclaré Frappes aériennes israéliennes Vendredi, des attaques ont frappé des hôpitaux et une école, faisant plusieurs morts. Ils ont indiqué que des missiles avaient atterri dans la cour de l’hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza, devenu un sanctuaire clé pour des milliers de personnes tentant d’échapper aux bombardements.

Un communiqué du ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient ciblé al-Shifa « cinq fois de suite » et continuaient de frapper la zone.

Ils ont également assiégé les hôpitaux pour enfants d’al-Rantisi et d’al-Nasr, « exposant la vie de milliers de patients, du personnel médical et des personnes déplacées à une mort certaine à cause de la faim, de la soif et des bombardements directs ». Le ministère a déclaré que 11 078 Palestiniens avaient été tués dans le bombardement israélien de la bande de Gaza, soit une augmentation de 260 morts par rapport au chiffre de la veille.

Israël affirme que l’hôpital al-Shifa se trouve au sommet d’un centre de commandement du Hamas et d’un réseau dense de tunnels souterrains utilisés par le groupe militant. Il a accusé l’organisation d’utiliser les personnes hospitalisées et d’autres infrastructures civiles comme boucliers humains.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que les hôpitaux de Gaza ont « atteint un point de non-retour », risquant la vie de milliers de personnes.

« Les hôpitaux pour enfants n’ont pas été épargnés. . . victimes des violences, notamment l’hôpital al-Nasr, lourdement endommagé par les hostilités, et l’hôpital al-Rantisi, qui a dû cesser ses opérations”, a-t-il indiqué.

Le CICR a déclaré que son personnel tentant de livrer des fournitures médicales avait été témoin de scènes « horribles » « qui se sont maintenant aggravées en raison de l’intensification des hostilités » et a qualifié les destructions de « devenant insupportables ».

« Les règles de la guerre sont claires. Les hôpitaux sont des établissements spécialement protégés par le droit international humanitaire », a déclaré le CICR.

Interrogé sur les attaques contre al-Shifa et al-Rantisi, Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que les troupes israéliennes se rapprochaient des hôpitaux du nord de Gaza utilisés par le Hamas « mais nous sommes très conscients de la dynamique et de la sensibilité » des installations.

Hecht a déclaré que Tsahal « ne tire pas sur les hôpitaux ». « Si nous voyons les terroristes du Hamas tirer depuis [them]nous ferons ce que nous devons faire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Le Hamas opère à partir des hôpitaux – ce serait plus facile si [it] juste à gauche [them].»

Hecht a également déclaré qu’Israël avait élargi le couloir humanitaire qu’il avait établi pour permettre aux personnes de fuir vers le sud de 9h à 16h chaque jour. Il a également ouvert une deuxième route, a-t-il expliqué, le long de la route côtière d’Al Rashid, pour compléter la route principale qui longe la route nord-sud de Salah ad-Din à travers Gaza.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe a lancé une attaque sanglante dans le sud du pays, tuant plus de 1 400 personnes, selon les responsables israéliens, et en prenant 240 en otages.

L’armée israélienne a pour doctrine informelle d’agir rapidement dans les conflits afin de devancer l’opposition internationale ; il vise à atteindre une grande partie de ses objectifs sur le champ de bataille avant que la pression diplomatique n’impose un cessez-le-feu ou une pause.

À Gaza, il a été contraint d’avancer plus lentement en raison de la menace posée par les tunnels et de l’impact limité des bombardements aériens pour neutraliser cette menace. L’offensive est également bien plus importante que les attaques précédentes contre le Hamas, et les forces israéliennes se sont enfoncées plus profondément dans la bande de Gaza alors que Netanyahu a mis en garde contre une longue guerre.

Le nombre de morts à Gaza est bien plus élevé que le bilan combiné des trois guerres précédentes qu’Israël a menées contre le Hamas.

Cette semaine, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que Gaza était en train de devenir un « cimetière pour enfants ».