Blinken dit que Moscou “a transporté des Russes” pour voter lors de référendums fictifs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré jeudi que Moscou avait “amené” des citoyens russes pour voter lors des référendums illégaux qu’il prévoit d’organiser dans plusieurs régions ukrainiennes cette semaine.

“L’effort de la Russie pour annexer davantage de territoires ukrainiens est une nouvelle escalade dangereuse ainsi qu’un rejet de la diplomatie”, a déclaré Blinken dans un discours au Conseil de sécurité de l’ONU.

« DES MILLIERS » D’ENFANTS UKRAINIENS EXPULSÉS DE FORCE VERS LA RUSSIE EN JUILLET, DIT UN RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ AMÉRICAINE

Blinken a qualifié la stratégie de la Russie non seulement d’annexer les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson, mais aussi ses opérations de “filtration” qui ont entraîné des déportations forcées, des rapports de torture et le déplacement de millions de “stratégie diabolique”.

“Déraciner violemment des milliers d’Ukrainiens. Bus en Russes pour les remplacer. Appeler un vote. Manipuler les résultats pour montrer un soutien quasi unanime à l’adhésion à la Fédération de Russie”, a-t-il détaillé. “C’est tout droit sorti du livre de jeu de la Crimée.”

Les commentaires de Blinken faisaient référence à une occupation de 2014 et aux élections qui ont suivi que les responsables occidentaux ont décriées comme une élection falsifiée après que la Russie a affirmé que 97 % des électeurs « de Crimée » étaient favorables à l’adhésion à la Russie.

UN TRIBUNAL RUSSE PAR PROCURATION CONDAMNE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’OSCE À 13 ANS, L’AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS DÉCRIE LA « TRAVESTY OF JUSTICE »

Les rapports sur l’élection ont montré plus tard que seulement 30% des Criméens ont même voté au référendum et parmi ceux qui se sont rendus, seuls 15% ont soutenu l’annexion.

Le secrétaire a affirmé que les États-Unis ne reconnaîtraient aucun résultat des “élections” russes en Ukraine.

“Il est impératif que chaque membre de ce conseil et, d’ailleurs, chaque membre des Nations Unies, rejettent les référendums fictifs et déclarent sans équivoque que tout le territoire ukrainien fait et restera une partie de l’Ukraine”, a déclaré Blinken. “Aucune revendication russe d’annexer un territoire ne peut retirer à l’Ukraine le droit de défendre sa propre terre.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La majorité des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU ont appelé la Russie à mettre fin à sa guerre en Ukraine.

La Chine est le seul membre, à l’exception de la Russie qui siège également en tant que membre permanent du conseil, à avoir condamné la guerre et appelé le président russe Vladimir Poutine à retirer ses forces et à arrêter tout langage d’escalade – y compris sa rhétorique nucléaire menaçante.