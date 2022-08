Blinken dit que les exercices militaires de la Chine près de Taïwan et du Japon représentent une “escalade significative”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les exercices militaires de la Chine, y compris les missiles que le pays a récemment lancés dans le détroit de Taiwan et la zone économique du Japon, représentent une “escalade significative”.

Lors d’une conférence de presse à Phnom Penh, au Cambodge, Blinken a déclaré que la Chine réagissait de manière excessive à la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan plus tôt dans la semaine.

“La Chine a choisi de réagir de manière excessive et d’utiliser la visite de la présidente Pelosi comme prétexte pour accroître les activités militaires provocatrices dans et autour du détroit de Taiwan”, a-t-il déclaré vendredi à un groupe de journalistes lors de la conférence de l’ASEAN.

Dans ses remarques, Blinken a réitéré que les États-Unis adhéraient officiellement à la politique “Une Chine” et ne “soutenaient pas l’indépendance de Taiwan”.

NANCY PELOSI, PORTE-PAROLE DE LA MAISON DES SANCTIONS EN CHINE, POUR “PROVOCATION GRAVE” LORS D’UNE VISITE À TAIWAN

“L’escalade” de la Chine dans la conduite d’exercices militaires à tir réel dans six zones autour de Taïwan “déstabilisera l’ensemble de la région”, a déclaré Blinken.

“En bref, le monde veut nous voir continuer à soutenir le statu quo sur le détroit de Taiwan et faire avancer nos objectifs communs dans tout l’Indo-Pacifique”, a-t-il ajouté.

“Nous resterons aux côtés de nos alliés et partenaires et travaillerons avec et par le biais des organisations régionales pour permettre aux amis de la région de prendre leurs propres décisions sans coercition”, a déclaré le haut responsable américain. “Nous prendrons d’autres mesures pour démontrer notre engagement envers la sécurité de nos alliés dans la région, y compris le Japon.”

Blinken a également abordé le mouvement de quatre navires de la marine américaine qui étaient stationnés à l’est de Taiwan, menant leurs propres exercices militaires.

“Nous naviguerons et opérerons partout où le droit international le permettra, nous continuerons à effectuer des transits aériens et maritimes standard à travers le détroit de Taiwan, conformément à notre approche de longue date consistant à travailler avec des alliés et des partenaires pour défendre la liberté de navigation et de survol, ce qui a permis la prospérité de la région pendant de nombreuses décennies.”

NANCY PELOSI SWIPES LA CHINE LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE À TOKYO, JAPON: “ILS N’ISOLERONT PAS TAIWAN”

Le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, qui est également à l’ASEAN au Cambodge, a déclaré que les actions de la Chine “ont un impact grave sur la paix et la stabilité dans la région et la communauté internationale, et nous exigeons la suspension immédiate des exercices militaires”.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est également au sommet de l’ASEAN.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a également condamné les exercices militaires chinois visant Taïwan, les qualifiant de “grave problème”. Il a également déclaré vendredi que les exercices militaires devaient être “arrêtés immédiatement”.

Jeudi, la Chine a lancé cinq missiles balistiques qui ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon au large de Hateruma, une île du sud.

Le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré que les missiles “menaçaient la sécurité nationale du Japon et la vie du peuple japonais, ce que nous condamnons fermement”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Chine menace souvent d’annexer Taïwan par la force, si nécessaire, tandis que le Japon et les États-Unis continuent d’augmenter leur préparation militaire pour potentiellement répondre à une telle attaque.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.