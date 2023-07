Blinken dit que les États-Unis sont sur le point de couper l’aide au Niger après un coup d’État militaire

La déclaration était le signe le plus clair à ce jour que les États-Unis se préparaient à retirer les contacts avec une nation que l’administration Biden avait présentée comme un exemple prometteur de transition démocratique. Il a envoyé au Niger des quantités importantes d’aide humanitaire depuis l’arrivée au pouvoir de Bazoum en 2021, le premier transfert de pouvoir pacifique dans le pays depuis l’indépendance de la France en 1960. Cela s’est brusquement arrêté mercredi lorsque l’armée a arrêté Bazoum et le chef de la garde présidentielle s’est ensuite proclamée chef du pays.

« Notre partenariat économique et sécuritaire avec le Niger, qui est important, des centaines de millions de dollars, dépend de la poursuite de la gouvernance démocratique et de l’ordre constitutionnel qui a été perturbé par les actions de ces derniers jours », a déclaré Blinken aux journalistes lors d’une conférence de presse. conférence en Australie.

« Donc, cette assistance, ce soutien est clairement menacé à la suite de ces actions, ce qui est une autre raison pour laquelle elles doivent être immédiatement annulées », a-t-il déclaré. « Nous avons communiqué cela aussi clairement que possible aux responsables de la perturbation de l’ordre constitutionnel et de la démocratie nigérienne. »

Blinken est resté en contact avec Bazoum au cours de sa détention, et les deux hommes se sont à nouveau parlé samedi, a indiqué le département d’État. Blinken s’est également entretenu avec l’ancien président Mahamadou Issoufou.

Pendant ce temps, l’Union européenne a suspendu son soutien financier au Niger et sa coopération en matière de sécurité avec le pays après l’éviction militaire, le plus haut diplomate du bloc. Josep Borell. a annoncé samedi dans un communiqué, évoquant « l’inacceptable atteinte à l’intégrité des institutions de la république ».

Le chef de la garde présidentielle nigérienne, le général Abdourahmane Tchiani, a déclaré vendredi que la « dure réalité de l’insécurité au Niger » avait conduit des militaires à renverser le président. Il a déclaré que le gouvernement démocratiquement élu n’avait pas suffisamment coopéré avec le Mali et le Burkina Faso voisins pour lutter contre une insurrection islamiste dans la région du Sahel, et il a déclaré que le nouveau gouvernement poursuivrait des liens plus étroits avec ces pays, qui sont également sous régime militaire.