Blinken dit que les États-Unis n’ont pas encouragé ni permis les frappes de drones ukrainiens en Russie

La clarification par Blinken de la position de Washington intervient au milieu d’un intérêt frénétique pour trois attaques distinctes qui ont frappé le territoire russe – dont deux à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne – mettant en évidence les vulnérabilités des défenses du pays et suggérant une nouvelle audace de la part de l’armée ukrainienne.

Le Kremlin a déclaré que Kyiv était responsable des frappes de drones sur la base d’Engels-2 dans la région de Saratov et la base de Dyagilevo dans la région de Riazan lundi, et sur un aérodrome de la ville de Koursk mardi. Les attentats de lundi, ont annoncé les agences de presse publiques russes, ont tué au moins trois personnes et en ont blessé plusieurs autres.