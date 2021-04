Le secrétaire d’État Antony Blinken a pris une page de son prédécesseur, Mike Pompeo, en accusant la Chine de ne pas être assez transparente dans la gestion de l’épidémie initiale de Covid-19 sur son sol.

«Je pense que la Chine sait qu’au tout début de Covid, elle n’a pas fait ce qu’elle devait faire, à savoir donner accès en temps réel à des experts internationaux, en temps réel pour partager des informations, en temps réel pour offrir une réelle transparence , « Blinken a déclaré dimanche à Chuck Todd de NBC. Il a ajouté qu’à cause de la Chine, le virus «Est devenu incontrôlable plus rapidement et avec, je pense, des résultats bien plus flagrants qu’il ne le pourrait autrement.»

La ligne d’attaque n’est pas différente de celle utilisée par l’administration Trump, qui a accusé à plusieurs reprises Pékin et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de dissimuler l’épidémie dans la ville de Wuhan et d’exposer soi-disant un monde sans méfiance à toute la force de Covid-19. .

Contrairement à Pompeo, Blinken n’a pas entretenu la théorie de la « fuite accidentelle de laboratoire » de l’origine de Covid-19, qui prétend que l’épidémie a commencé par un incident étouffé dans un centre de virologie de Wuhan. L’administration Biden, cependant, a remis en question l’enquête de l’OMS sur l’origine du virus. L’organisation a reconnu qu’elle avait du mal à accéder à certaines données brutes lors de sa mission d’enquête en Chine, mais a appelé le scénario de « fuite de laboratoire ». « extrêmement improbable. »

Les critiques de Blinken ne sont pas passées inaperçues à Pékin, un porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères ayant riposté lundi. L’état de Wuhan aujourd’hui, qui n’est plus ravagé par le virus, montre que la Chine « A fait tout ce dont elle avait besoin et tout ce qui pouvait être fait, » Hua Chunying a tweeté. «Le gouvernement américain a-t-il fait ce qu’il devait faire?»

La Chine est fière d’avoir réussi à contenir l’épidémie grâce à un verrouillage sévère à l’échelle de la province et à d’autres mesures strictes. Les mesures, qui ont été prises alors qu’il y avait peu ou pas d’informations scientifiques sur le nouveau coronavirus, ont été critiquées à l’époque dans la presse occidentale. Les médias ont déclaré avoir présenté le système politique autoritaire de la Chine, mais Pékin affirme qu’en termes de vies sauvées, son approche était clairement supérieure à celle de nombreuses démocraties occidentales.

La réponse des États-Unis à Covid-19 a sans doute été sapée par le fait que de nombreux aspects de celui-ci sont devenus une question de luttes politiques et idéologiques plutôt que de politique de santé. Des choses comme les mandats de masque, les fermetures d’entreprises et les manifestations de masse ont été traitées comme bonnes ou mauvaises par les politiciens et les commentateurs sur une base partisane.

Alors qu’il critiquait la Chine rivale géopolitique américaine pour son supposé manque de transparence, Blinken a félicité l’allié asiatique des États-Unis, le Japon, pour avoir agi différemment. Le diplomate remercié Tokyo pour avoir été ouvert à propos de son projet de déverser plus d’un million de tonnes d’eau contaminée de la centrale nucléaire paralysée de Fukushima dans le Pacifique. La libération proposée a fait l’objet de protestations de la part de Pékin et de Séoul, tandis que le Japon a assuré que l’eau ne présentait aucun danger.

