Blinken dit que Gaza ne devrait pas être réoccupée et doit être dirigée par les Palestiniens

TOKYO — Israël et ses alliés doivent commencer dès maintenant à « créer les conditions d’une paix durable » à Gaza, a déclaré mercredi le secrétaire d’État Antony Blinken, offrant la vision la plus complète à ce jour de l’administration Biden sur la manière d’assurer la stabilité et la sécurité du territoire. après le conflit sanglant actuel.

Alors que les troupes israéliennes poursuivent leur offensive sur la ville de Gaza, Blinken a déclaré que les efforts diplomatiques doivent commencer immédiatement pour préparer le terrain pour une paix stable par la suite. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été critiqué pour ne pas avoir proposé de plan clair sur ce qui se passerait à Gaza si Israël réussissait à renverser le Hamas, qui dirige le territoire depuis 2007.

La déclaration de Netanyahu plus tôt cette semaine selon laquelle Israël pourrait assumer la responsabilité de la sécurité de Gaza « pour une période indéfinie » a déclenché des signaux d’alarme pour l’administration Biden, dont la position est qu’Israël doit éviter toute suggestion d’occupation illimitée de Gaza, ont déclaré des responsables américains. sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions internes sensibles.

« Nous avons vu ce qui arrive lorsque nous n’avons pas » la responsabilité de la sécurité de Gaza, a déclaré Netanyahu dans une interview à ABC News.

Les responsables américains semblent de plus en plus nerveux quant aux projets d’Israël pour un Gaza post-conflit, Blinken affirmant que l’administration souhaite également garantir d’autres formes de protection aux Gazaouis.

“La seule façon de garantir que cette crise ne se reproduise plus est de commencer à créer les conditions d’une paix et d’une sécurité durables et d’encadrer dès maintenant nos efforts diplomatiques dans cet esprit”, a déclaré Blinken aux journalistes à Tokyo, après avoir rencontré des représentants européens, canadiens et japonais. des ministres des Affaires étrangères et en élargissant l’appel à des « pauses humanitaires » dans l’attaque israélienne sur Gaza.

« Les États-Unis estiment que les éléments clés devraient inclure l’absence de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Ni maintenant, ni après la guerre », a ajouté Blinken. « Pas d’utilisation de Gaza comme plate-forme pour le terrorisme ou d’autres attaques violentes. Pas de réoccupation de Gaza après la fin du conflit. Aucune tentative de blocus ou d’assiégeage de Gaza. Aucune réduction du territoire de Gaza.

L’esquisse d’une vision d’après-conflit par le plus haut diplomate américain est intervenue dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la gestion de la situation par Netanyahu, les responsables américains craignant que le dirigeant israélien envoie des signaux mitigés quant à son engagement en faveur d’une Gaza reconstruite administrée par les Palestiniens.

Certains des avertissements de Blinken constituaient également un rejet public des idées privées soulevées par les Israéliens, ont déclaré des responsables américains, notamment selon lesquels la sécurité israélienne pourrait être assurée par une « zone tampon » entre Gaza et Israël, potentiellement découpée du territoire de Gaza.

Au début du conflit, Israël a également évoqué l’idée selon laquelle les habitants de Gaza devraient quitter massivement le territoire et se rendre en Égypte pendant la durée du conflit contre le Hamas, ont indiqué des responsables. Cette idée a été rejetée par les États arabes et l’administration Biden en raison de la sensibilité selon laquelle Israël pourrait ne pas autoriser le retour des résidents déplacés, ont déclaré les responsables, ajoutant que ce n’était plus un sujet de discussion pour les Israéliens.

Ce n’est que la dernière tension en date entre le gouvernement israélien et son plus grand soutien militaire, Washington, lors de l’assaut d’un mois contre Gaza qui a suivi l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

« Gaza ne peut pas continuer à être dirigée par le Hamas », a déclaré Blinken. « Il est également clair qu’Israël ne peut pas occuper Gaza. La réalité est qu’une période de transition pourrait s’avérer nécessaire à la fin du conflit, mais il est impératif que le peuple palestinien soit au centre de la gouvernance de Gaza et de la Cisjordanie. » Il a ajouté que les dirigeants israéliens lui ont dit « qu’ils n’avaient pas l’intention de réoccuper Gaza ».

Blinken a déclaré que le travail pour la paix doit commencer maintenant.

« Nous devons également travailler sur les éléments positifs pour parvenir à une paix durable. Cela doit inclure les voix et les aspirations du peuple palestinien au centre de la gouvernance post-crise à Gaza. Cela doit inclure une gouvernance dirigée par les Palestiniens et une bande de Gaza unifiée avec la Cisjordanie sous l’Autorité palestinienne », a-t-il déclaré. « Et cela doit inclure un mécanisme durable de reconstruction à Gaza et une voie permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte dans leur propre espace avec des mesures égales de sécurité, de liberté, d’opportunités et de dignité. »

Les responsables israéliens semblent avoir légèrement reculé sur les commentaires « indéfinis » de Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant ayant déclaré que « ce ne sera pas le Hamas, et ce ne sera pas Israël », lorsqu’on lui a demandé qui contrôlerait finalement Gaza après la guerre. “Tout le reste est possible”, a-t-il ajouté.

Lors de la réunion de Tokyo, les ministres des Affaires étrangères des principales économies du Groupe des Sept ont souscrit à l’appel des États-Unis en faveur de « pauses humanitaires », alors que l’inquiétude internationale grandit quant au sort des civils à Gaza et que l’offensive terrestre d’Israël prend de l’ampleur.

“Nous soutenons les pauses et les couloirs humanitaires pour faciliter l’aide urgente, les déplacements des civils et la libération des otages”, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères du groupe dans une déclaration commune convenue mercredi. Le G7 comprend les États-Unis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, la France, le Canada et l’Italie.

« Nous soulignons l’importance de la protection des civils et du respect du droit international, en particulier du droit international humanitaire », indique le communiqué, tout en exprimant également notre compréhension du « droit d’Israël à se défendre ».

Netanyahu a résisté aux pressions visant à interrompre les efforts de son pays pour frapper le Hamas, bien qu’il se soit montré de plus en plus ouvert à des pauses « tactiques », que les responsables américains considèrent comme un mouvement positif.

Certains pays européens ont fait écho aux appels des dirigeants arabes en faveur d’un cessez-le-feu, ce qui signifie un arrêt des combats plus permanent qu’une « pause », bien que les Européens ont été divisés parce que certains dirigeants partagent le point de vue du président Biden selon lequel Israël doit démanteler le Hamas en tant que menace pour la sécurité et continuer à pousser son offensive.

Ces divisions se sont manifestées lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères, où le plus haut diplomate de l’Union européenne, Josep Borrell, s’est affronté avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui a défendu l’objectif d’Israël d’écraser le Hamas, selon des responsables proches des pourparlers.

Blinken s’est rendu au Japon après avoir visité le Moyen-Orient et parlé du conflit aux dirigeants régionaux. Il s’agit d’une visite sans victoire immédiate, car il a été confronté au refus israélien de suspendre son combat et à la colère des pays arabes face au fait que l’administration Biden continue de soutenir Israël malgré le nombre croissant de morts parmi les civils, qui a dépassé cette semaine les 10 000 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ministère.

Visant les dirigeants arabes et d’autres partisans d’un arrêt immédiat et complet des hostilités, Blinken a déclaré après la réunion que ceux qui appellent à un cessez-le-feu « ont désormais l’obligation d’expliquer comment faire face au résultat inacceptable qui entraînerait probablement « le Hamas ». laissé en place, avec plus de 200 otages, avec la capacité et l’intention déclarée de répéter le 7 octobre, encore et encore et encore.