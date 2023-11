Blinken dit que « beaucoup trop » de Palestiniens ont été tués alors qu’Israël combat le Hamas à Gaza

10 novembre (Reuters) – Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a dénoncé vendredi le nombre croissant de Palestiniens tués alors qu’Israël poursuit sa guerre contre le Hamas à Gaza, affirmant qu’il fallait faire davantage pour protéger les civils.

Dans ses commentaires les plus forts à ce jour sur les civils qui subissent le plus gros de la guerre, Blinken a salué les pauses humanitaires israéliennes de quatre heures annoncées jeudi par la Maison Blanche, mais a déclaré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour protéger les civils de Gaza.

S’adressant aux journalistes à New Delhi alors qu’il terminait un voyage de neuf jours au Moyen-Orient et en Asie, il a déclaré : « Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués ; beaucoup trop ont souffert ces dernières semaines.

“Et nous voulons faire tout notre possible pour éviter tout préjudice et maximiser l’aide qui leur parvient”, a-t-il déclaré, ajoutant que Washington discuterait de nouvelles mesures avec Israël pour faire avancer ces objectifs.

Israël bombarde Gaza depuis les airs, la mer et au sol depuis que des hommes armés du Hamas ont franchi la barrière frontalière de l’enclave le 7 octobre et mené une attaque au cours de laquelle Israël a déclaré que 1 400 personnes avaient été tuées et environ 240 enlevées.

Les responsables palestiniens affirment que plus de 10 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu’Israël a commencé sa campagne militaire, et que les hôpitaux de Gaza ont du mal à faire face, avec l’épuisement des fournitures médicales, de l’eau potable et du carburant pour alimenter les générateurs.

La Maison Blanche a déclaré jeudi qu’Israël avait accepté de suspendre ses opérations militaires dans certaines parties du nord de Gaza pendant quatre heures par jour, et l’armée a déclaré vendredi que les Palestiniens étaient autorisés à partir pendant sept heures le long d’une route vers le sud, mais il n’y avait aucun signe d’une arrêt des combats qui ont ravagé l’enclave balnéaire.

Blinken a déclaré que les États-Unis avaient des plans concrets pour accroître l’aide humanitaire et des mesures pour assurer une meilleure protection des civils, mais que la réalisation de ces objectifs était un processus.

“C’est un processus, et il ne s’agit pas toujours d’appuyer sur un interrupteur, mais nous avons constaté des progrès. Nous avons juste besoin d’en voir davantage”, a-t-il déclaré.

Reportage de Humeyra Pamuk à Washington ; Montage par Howard Goller

