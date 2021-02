Blinken dit à ses homologues européens que les États-Unis sont prêts à ouvrir des pourparlers avec l’Iran

Le gardien

Israël agrandit son installation nucléaire précédemment utilisée pour les armes

Les images satellites montrent une expansion significative du site désertique ces dernières années Benjamin Netanyahu s’exprimant la semaine dernière. Israël a une politique d’ambiguïté délibérée concernant son arsenal nucléaire. Photographie: Menahem Kahana / SIPA / REX / Shutterstock Israël procède à un agrandissement majeur de son installation nucléaire de Dimona dans le désert du Néguev, où il a historiquement fabriqué la matière fissile pour son arsenal nucléaire. Les travaux de construction sont évidents dans les nouvelles images satellites publiées jeudi par le Groupe d’experts international sur les matières fissiles (IPFM), un groupe d’experts indépendants. La zone en cours de travaux se trouve à quelques centaines de mètres au sud et à l’ouest du réacteur en forme de dôme et du point de retraitement du centre de recherche nucléaire Shimon Peres Negev, près de la ville désertique de Dimona. Pavel Podvig, chercheur du programme sur la science et la sécurité mondiale à l’Université de Princeton, a déclaré: «Il semble que la construction ait commencé assez tôt en 2019, ou fin 2018, donc elle est en cours depuis environ deux ans, mais c’est tout ce que nous pouvons dire à ce stade. » L’ambassade d’Israël à Washington n’a fait aucun commentaire sur les nouvelles images. Israël a une politique d’ambiguïté délibérée sur son arsenal nucléaire, ne confirmant ni ne niant son existence. La Federation of American Scientists estime qu’Israël possède environ 90 ogives, fabriquées à partir de plutonium produit dans le réacteur à eau lourde de Dimona. L’installation nucléaire aurait été utilisée par Israël pour créer des répliques des centrifugeuses d’uranium iraniennes afin de tester le ver informatique Stuxnet utilisé pour saboter le programme iranien d’enrichissement d’uranium à Natanz. Mais cela il y a plus de 10 ans, bien avant le début de l’expansion actuelle. Israël a construit le réacteur Dimona dans les années 1950 avec une aide importante et clandestine du gouvernement français. À la fin de la décennie, il y avait environ 2 500 citoyens français vivant à Dimona, qui avait ses propres lycées français, mais tous sous couvert de déni officiel. Selon The Samson Option, par le journaliste d’investigation Seymour Hersh, les travailleurs français n’étaient pas autorisés à écrire directement à leur domicile, mais leurs lettres étaient envoyées via une fausse boîte postale en Amérique latine. Le rôle de Dimona dans le programme d’armes nucléaires israélien a été révélé pour la première fois par un ancien technicien du site, Mordechai Vanunu, qui a raconté son histoire au Sunday Times britannique en 1986. Avant sa publication, il a été attiré de Grande-Bretagne en Italie par une femme israélienne et enlevé par Mossad. Vanunu a passé 18 ans en prison, dont 11 à l’isolement, pour avoir révélé les secrets de Dimona.