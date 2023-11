Blinken discute de Gaza en Turquie et termine sa tournée au Moyen-Orient avec peu de progrès

ANKARA, 6 novembre (Reuters) – Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a achevé une visite de quatre jours au Moyen-Orient, sans guère de progrès dans la réalisation des pauses humanitaires que Washington cherche à obtenir davantage d’aide à Gaza au milieu des bombardements israéliens. l’enclave et rétablir le calme pour assurer le passage en toute sécurité des otages kidnappés par les militants du Hamas.

Le plus haut diplomate américain a entamé jeudi dernier sa deuxième tournée dans la région depuis l’escalade du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies après le 7 octobre, lorsque des militants du Hamas ont fait irruption en Israël lors de l’attaque la plus meurtrière de l’histoire du pays, tuant plus de 1 400 personnes et en enlevant 240 autres.

Tout en rejetant les appels mondiaux croissants à un cessez-le-feu, Washington a cherché une pause humanitaire dans l’offensive militaire israélienne, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a repoussé Blinken vendredi après leurs pourparlers, affirmant qu’il n’y aurait pas de ralentissement des opérations israéliennes à moins qu’un accord ne soit trouvé sur ce sujet. les otages.

Interrogé sur les progrès concrets qu’il a réalisés au cours de sa tournée dans la région, Blinken a souligné les efforts visant à éviter une escalade régionale.

“Parfois, l’absence de quelque chose de grave n’est peut-être pas la preuve la plus évidente de progrès, mais c’est le cas”, a-t-il déclaré aux journalistes avant de partir pour Tokyo pour la partie asiatique de son voyage.

Il a déclaré que Washington se concentrait sur l’augmentation de l’aide humanitaire à Gaza et qu’il continuerait à travailler avec les Israéliens sur des mesures visant à minimiser les pertes civiles, tout en reconnaissant l’absence de percée. “Tout cela est un travail en cours”, a-t-il déclaré.

Washington veut empêcher un conflit régional plus large et a intensifié sa diplomatie avec les pays de la région dont les peuples ont été irrités par le bombardement israélien de Gaza.

PAS DE RÉUNION D’ERDOGAN

En Turquie, Blinken a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et a discuté des efforts visant à accroître l’aide à Gaza, de la nécessité de protéger les civils et d’empêcher la propagation du conflit, selon les déclarations des deux parties.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, au ministère des Affaires étrangères à Ankara, Turquie, le 6 novembre 2023.

La rencontre entre les deux hauts diplomates a duré deux heures et demie, a indiqué un responsable du Département d’Etat américain. Aucune discussion n’a eu lieu entre Blinken et le président turc Tayyip Erdogan, qui a critiqué Washington pour son « soutien illimité à Israël ».

Blinken avait rencontré Erdogan en février, lors de sa visite dans le pays à la suite d’un tremblement de terre dévastateur. Erdogan s’est rendu dimanche à Rize, ville côtière de la mer Noire, et y est resté tout au long de la visite de Blinken à Ankara.

La Turquie, membre de l’OTAN qui soutient une solution à deux États au Moyen-Orient, a fortement intensifié ses critiques à l’égard d’Israël alors que la crise humanitaire à Gaza s’aggrave. Il accueille également des membres du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par certains pays occidentaux mais pas par Ankara.

Alors que Blinken rencontrait Fidan à Ankara, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment du ministère des Affaires étrangères pour protester contre le soutien américain à Israël.

Blinken « a apporté un soutien illimité au génocide israélien – pas à la guerre », a déclaré le militant Zeynel Abidin Ozkan, qui y participait.

Les responsables de la santé à Gaza, contrôlée par le Hamas, ont déclaré lundi que 10 022 Palestiniens avaient été tués jusqu’à présent dans la guerre.

Dimanche, des foules pro-palestiniennes ont tenté de prendre d’assaut une base aérienne du sud de la Turquie qui abrite des troupes américaines quelques heures avant l’arrivée de Blinken.

Une source du ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que Fidan avait déclaré à Blinken qu’un cessez-le-feu devait être déclaré immédiatement à Gaza et qu’il fallait empêcher Israël de cibler des civils et de déplacer des personnes.

Blinken a déclaré que les États-Unis restaient concentrés sur l’augmentation de l’aide à Gaza et la libération des otages et a ajouté que d’autres pays de la région peuvent jouer un rôle important dans leur retour.

“Nous travaillons de manière très agressive pour obtenir davantage d’aide humanitaire à Gaza. Et nous disposons de moyens très concrets pour y parvenir. Et je pense que nous verrons dans les jours à venir que l’aide peut s’étendre de manière significative”, a-t-il déclaré.

Reportages de Simon Lewis, Huseyin Hayatsever, Ece Toksabay, Mert Ozkan et Humeyra Pamuk ; Montage par Daren Butler, Gareth Jones, Jonathan Spicer, Sharon Singleton et Marguerita Choy

