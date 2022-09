Blinken dévoile une nouvelle aide militaire américaine de 2 milliards de dollars pour l’Europe

RZESZOW, Pologne (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé jeudi une nouvelle aide militaire majeure d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars à l’Ukraine et à d’autres pays européens menacés par la Russie.

Blinken a déclaré que l’administration Biden fournirait 2 milliards de dollars d’assistance militaire à long terme à l’Ukraine et à 18 de ses voisins, y compris les membres de l’OTAN et les partenaires de sécurité régionaux “les plus potentiellement à risque d’une future agression russe”.

Cela s’ajoute à un ensemble d’armes lourdes, de munitions et de véhicules blindés de 675 millions de dollars pour la seule Ukraine que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé plus tôt jeudi lors d’une conférence en Allemagne.

Ces contributions portent l’aide américaine totale à l’Ukraine à 15,2 milliards de dollars depuis l’entrée en fonction de l’administration. Les responsables ont déclaré que les nouveaux engagements visaient à montrer que le soutien américain au pays face à l’invasion russe est inébranlable.

Ces annonces interviennent alors que les combats entre l’Ukraine et la Russie se sont intensifiés ces derniers jours, les forces ukrainiennes organisant une contre-offensive pour reprendre les zones sous contrôle russe dans le sud et l’est.

Et, cela s’est produit un jour après que les bombardements se soient poursuivis près de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, les parties belligérantes échangeant à nouveau le blâme au milieu des terribles avertissements du chien de garde atomique de l’ONU pour la création d’une zone de sécurité pour éviter une catastrophe.

Mercredi également, les États-Unis ont accusé Moscou d’avoir interrogé, détenu et expulsé de force des centaines de milliers d’Ukrainiens vers la Russie. Les responsables russes ont immédiatement rejeté l’allégation la qualifiant de “fantaisie”.

Matthew Lee, l’Associated Press