Blinken dévoile des mesures pour lutter contre la « menace mondiale » des drogues synthétiques lors du sommet de l’ONU

Les diplomates américains présents à l’Assemblée générale de l’ONU à New York ont ​​dévoilé des mesures visant à lutter contre la prolifération du fentanyl et d’autres drogues synthétiques, que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifiée de « menace mondiale ».

Lors d’une réunion lundi, le plus haut diplomate américain a annoncé la formation d’une coalition internationale pour faire face à la crise, affirmant que les États-Unis « ont peut-être été dans une certaine mesure un canari dans la mine de charbon en ce qui concerne le fentanyl, mais hélas, nous sommes pas seul ».

Blinken a souligné que le fentanyl et d’autres drogues synthétiques sont la première cause de mortalité chez les Américains âgés de 18 à 49 ans. Les États-Unis ont enregistré 110 000 décès par surdose l’année dernière, dont plus des deux tiers sont liés à l’opioïde synthétique.

Il a souligné que la question des drogues synthétiques – qui peuvent être créées dans une salle pas plus grande que la scène sur laquelle il se trouvait – était différente du commerce des drogues à base de plantes qui l’a précédé. En effet, le commerce des plantes a nécessité « une entreprise à assez grande échelle pour cultiver les cultures et les commercialiser ».

Blinken a déclaré que le problème avait une portée mondiale, les organisations criminelles « exploitant les lacunes des systèmes interconnectés pour amener de nouvelles drogues vers de nouveaux endroits et de nouvelles manières ». Blinken a souligné le tramadol en Afrique, les fausses pilules Captagon au Moyen-Orient et la kétamine ainsi que les amphétamines en Asie.

« Cette crise a un coût incommensurable », a déclaré Blinken. « Cela a dévasté les familles. Ce sont des communautés dévastées. Cela a également été écrasant pour nos systèmes de santé publique et de justice pénale.

Le diplomate a déclaré que les États-Unis nommeraient un envoyé sur la question, présenteraient une résolution soulignant la menace mondiale des drogues synthétiques pour la santé et la sécurité et – aux côtés de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime – s’associeraient avec des entreprises technologiques pour refuser aux trafiquants l’accès aux plateformes en ligne utilisées. commercialiser des drogues de synthèse.

« Je dois vous dire qu’en tant que parent de jeunes enfants, je suis terrifié – terrifié à l’idée qu’ils rencontrent ce qui semble être une petite pilule innocente et qui, dans sa petite taille, porte la mort partout dessus », il ajouta.

Le problème a été soulevé ce week-end à New York lorsque Nicholas Dominici, un an, est décédé des suites d’une exposition à des opioïdes toxiques alors qu’il fréquentait une garderie du Bronx.

Un paquet contenant du fentanyl d’une valeur de plusieurs milliers de dollars a ensuite été découvert à l’intérieur du centre, où deux garçons de deux ans et une fillette de huit mois ont été empoisonnés par cette drogue.

Des résidus de fentanyl ont été trouvés sous un tapis là où les enfants avaient fait la sieste, a déclaré le chef des détectives de la police de New York, Joseph Kenny, lors d’une conférence de presse. L’exploitant du centre à domicile Divino Niño et un autre homme qui y vivait ont plaidé non coupables des accusations de meurtre.

« Nous n’allons pas permettre que cet incident se produise et l’ignorer comme étant juste un autre jour, une autre tragédie dans la ville », a déclaré le maire de New York, Eric Adams, lors de la conférence de presse. Adams a déclaré que c’était « tout simplement une folie totale » qu’une garderie soit utilisée pour traiter de la drogue.

A l’ONU, Blinken a également évoqué la mort de Dominici.

« C’est la situation quotidienne aux États-Unis », a-t-il déclaré.

Dans un appel à la coopération internationale, il a averti ses auditeurs internationaux que l’expérience américaine les attendait. « Je veux juste vous dire, parce que nous l’avons vécu, nous le vivons ici dans ce pays, cela arrive », a-t-il fait remarquer.