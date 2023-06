Le secrétaire d’État américain a fait valoir qu’un règlement potentiel ne doit pas « récompenser » la Russie

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait valoir qu’un cessez-le-feu en Ukraine qui pourrait profiter à la Russie ne créerait pas une paix durable.

Dans un discours à la mairie d’Helsinki vendredi, Blinken a réitéré le soutien de Washington à Kiev et a exposé sa vision de ce qui mettrait fin aux combats entre la Russie et l’Ukraine.

« Maintenant, au cours des semaines et des mois à venir, certains pays appelleront à un cessez-le-feu. Et à première vue, cela semble sensé – attrayant, même. Après tout, qui ne souhaite pas que les belligérants déposent les armes ? Qui ne veut pas que les tueries s’arrêtent ? dit Blinken.

Il a ajouté que « un cessez-le-feu qui gèle simplement les lignes actuelles en place » permettrait à la Russie de « consolider » contrôle du territoire et « réattaquer » argumentant « Ce n’est pas une paix juste et durable. C’est une paix Potemkine. Blinken faisait référence au type d’habillage de vitrine qui aurait été pratiqué par l’homme d’État russe Grigori Potemkine tout en cherchant à impressionner Catherine la Grande.

« Cela récompenserait l’agresseur et punirait la victime », dit Blinken. Au lieu de cela, le diplomate a fait valoir qu’un accord potentiel doit garantir à l’Ukraine « souveraineté, intégrité territoriale et indépendance » et qu’il faudrait que Kiev « pleine participation et consentement. » Il a également insisté pour que la Russie paie « sa part » dans le relèvement post-conflit de l’Ukraine.

« Si et quand la Russie est prête à travailler pour une paix véritable, les États-Unis répondront de concert avec l’Ukraine et d’autres alliés et partenaires dans le monde », a-t-il ajouté. Blinken a déclaré.

Les responsables occidentaux ont déclaré dans le passé que Kiev ne devrait faire la paix qu’à ses propres conditions. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a révélé un « formule de paix » l’année dernière, appelant la Russie à rendre ses quatre régions nouvellement incorporées, ainsi que la Crimée. Moscou a rejeté à plusieurs reprises ces termes comme inacceptables.

Moscou, à son tour, a insisté sur le fait que la paix ne peut être atteinte que si l’Ukraine devient un État neutre en abandonnant sa candidature à l’OTAN et reconnaît les acquisitions territoriales de la Russie.