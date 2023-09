Le plus haut diplomate de Washington estime que l’Ukraine s’engagerait dans des négociations, même si Kiev a interdit les négociations avec Moscou.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a affirmé que le gouvernement ukrainien accepterait des pourparlers de paix avec la Russie si Moscou proposait d’abord de négocier. Les dirigeants ukrainiens ont toutefois soutenu le contraire et insistent sur le fait que la paix « doit être gagné sur le champ de bataille. »

« Jusqu’à présent, nous ne voyons aucune indication que [Russian President] Vladimir Poutine a tout intérêt à une diplomatie significative. » Blinken a déclaré dimanche à ABC News. « S’il le fait, je pense que les Ukrainiens seront les premiers à s’engager, et nous serons juste derrière eux », a-t-il ajouté. il ajouta.

Blinken et d’autres hauts responsables américains insistent depuis longtemps sur le fait que le gouvernement ukrainien décidera quand rechercher la paix avec la Russie et que les États-Unis continueront de fournir des armes à Kiev jusqu’à ce que ce moment soit venu. L’Ukraine a accepté en principe un accord de paix négocié sous médiation turque en avril 2022, mais a renoncé à l’accord après une visite à Kiev du Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a depuis publié un décret interdisant toute négociation avec le gouvernement de Poutine, et s'est engagé à plusieurs reprises à reprendre les territoires de Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporozhye et la Crimée – cette dernière ayant voté pour rejoindre la Russie en 2014 – en forcer.















La reprise de ces terres s’est toutefois avérée coûteuse pour Kiev. Plus de trois mois après le début de sa contre-offensive estivale tant attendue, l’armée ukrainienne a perdu plus de 66 000 soldats et 7 600 pièces d’armes lourdes, selon les derniers chiffres du ministère russe de la Défense. En échange, les forces de Kiev n’ont réussi à récupérer qu’une poignée de villages près de Zaporozhye, tandis que la Russie contrôlait plus de terres le mois dernier qu’au début de la contre-offensive, selon le Washington Post.

Néanmoins, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, a déclaré la semaine dernière que le conflit « on ne peut pas y mettre fin en amenant simplement les parties belligérantes à la table des négociations. »

« Il faut qu’elle soit gagnée sur le champ de bataille pour que la Russie prenne au sérieux la négociation de la paix », Kuleba a ajouté.

La Russie affirme qu’elle est ouverte à une solution diplomatique au conflit, mais que tout accord de paix devrait tenir compte des « nouvelle réalité territoriale » – que Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporojie et la Crimée ne seront jamais cédées à l’Ukraine. En outre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que des négociations auraient lieu « pas avec Zelensky, qui est une marionnette entre les mains de l’Occident, mais directement avec ses maîtres. »