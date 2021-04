«Je suis ici pour travailler en étroite collaboration avec nos alliés, avec le [NATO] secrétaire général, sur le principe que nous avons établi dès le départ: ensemble, s’adapter ensemble, et sortir ensemble, » Antony Blinken a déclaré dans une déclaration télévisée au siège de l’OTAN à Bruxelles.

Le haut diplomate américain s’est exprimé aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, avant une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États membres. Le plan d’un retrait coordonné probable a été confirmé plus tôt dans la journée par la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer.

La mission Resolute Support en Afghanistan implique environ 10 000 soldats fournis par des États membres et certains non-membres. Les États-Unis ont le contingent le plus fort, avec quelque 2 500 soldats, bien que jusqu’à 1 000 soldats des opérations spéciales américaines opèrent également dans le pays.

Le retrait a été accepté par l’administration de Donald Trump dans le cadre d’un accord de paix avec les talibans, qui a été signé à Doha en février 2020. L’accord a fixé au 1er mai la date limite pour un retrait complet des forces américaines.

La décision de Biden de tenir sa promesse de rappeler les troupes, quoique avec un retard, a été largement rapportée par les médias américains. Le retrait devrait être achevé le 11 septembre, date anniversaire des attaques terroristes qui ont conduit à l’invasion américaine de l’Afghanistan. L’objectif déclaré de l’opération était d’appréhender le cerveau derrière le 11 septembre, Oussama Ben Laden, et de démanteler son réseau terroriste dans le pays, mais cela s’est transformé en la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis. Le président américain Biden fera une annonce officielle plus tard dans la journée, a déclaré Blinken.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!