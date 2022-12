Blinken confiant dans l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN

WASHINGTON (AP) – Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré jeudi que les États-Unis étaient convaincus que la Finlande et la Suède seraient bientôt approuvées pour l’adhésion à l’OTAN malgré les retards de ratification des alliés de la Turquie et de la Hongrie.

Après avoir rencontré ses homologues finlandais et suédois jeudi, Blinken a déclaré que les deux pays avaient prouvé leur bonne foi pour rejoindre l’alliance, notamment en rejoignant l’OTAN pour fournir un soutien à l’Ukraine pour contrer l’invasion russe.

Presque tous les 30 membres de l’OTAN ont déjà approuvé les candidatures de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l’alliance, qui ont été faites après que la Russie a lancé sa guerre en Ukraine. La Turquie et la Hongrie sont les deux seules à ne pas encore avoir ratifié l’adhésion de la Finlande et de la Suède.

“Les deux pays ont pris des mesures significatives et concrètes pour remplir leurs engagements, y compris ceux liés aux problèmes de sécurité de notre allié, la Turquie”, a déclaré Blinken. “Alors que leur processus d’adhésion se poursuit, les États-Unis sont pleinement attachés à l’adhésion de la Finlande et de la Suède.”

Mais Blinken a déclaré qu’il pensait que les inquiétudes de la Turquie, notamment avec la Suède concernant son soutien passé aux groupes kurdes qu’Ankara considère comme une menace, seraient surmontées dans un proche avenir. La Suède a extradé cette semaine un membre condamné du groupe militant kurde PKK vers la Turquie. Le parlement hongrois devrait voter sur l’élargissement de l’OTAN au début de l’année prochaine.

“Je suis convaincu que l’OTAN accueillera bientôt officiellement la Finlande et la Suède en tant que membres”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse conjointe au département d’État avec le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billstrom et le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto.

Blinken a profité de l’occasion pour dire que la décision du président russe Vladimir Poutine d’entrer en guerre avec l’Ukraine s’était retournée contre lui s’il avait vraiment l’intention de repousser l’expansion de l’OTAN.

“Alors que la Suède et la Finlande se préparent à rejoindre l’OTAN, nous savons qu’il n’a pas réussi à affaiblir notre alliance”, a-t-il déclaré. “En effet, il n’a fait que rendre l’OTAN plus forte et plus grande.”

Haavisto a déclaré que les discussions avec la Turquie sur le PKK se sont bien déroulées jusqu’à présent, bien qu’il n’y ait toujours pas de date pour que le parlement turc envisage l’expansion.

“Bien sûr, notre espoir est que cette décision vienne de la Turquie plutôt tôt que tard”, a-t-il déclaré.

Billstrom a déclaré qu’il se rendrait bientôt en Turquie pour poursuivre les discussions sur la question. “J’espère que le résultat de cette discussion nous fera également avancer”, a-t-il déclaré.

Matthew Lee, l’Associated Press