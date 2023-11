Blinken cherche l’unité du G7 sur la guerre Israël-Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Après une tournée éclair au Moyen-Orient, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déplacé son intense diplomatie sur la guerre Israël-Gaza vers l’Asie en appelant les principales démocraties industrielles du Groupe des Sept à forger un consensus sur la manière de gérer la crise.

Alors que lui et ses homologues du G7 entamaient deux jours de négociations au Japon, Blinken a déclaré qu’il était important que le groupe fasse preuve d’unité, comme il l’a fait sur la guerre russe en Ukraine et sur d’autres questions majeures, et empêche que les divergences existantes sur Gaza ne s’approfondissent.

“C’est également un moment très important pour que le G7 se réunisse face à cette crise et parle, comme nous le faisons, d’une seule voix claire”, a déclaré Blinken à la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, peu après son entretien avec le Premier ministre Fumio. Kishida.

Le conflit dévastateur qui dure depuis un mois à Gaza et les efforts visant à atténuer les conséquences humanitaires désastreuses de l’attaque israélienne seront au centre de la réunion.

Pourtant, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les craintes que la Corée du Nord ne prépare un nouvel essai nucléaire et les inquiétudes concernant l’affirmation croissante de la Chine sur le plan international, cette crise est loin d’être la seule à l’ordre du jour.

À Tokyo, Blinken et les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon et de l’Italie chercheront un terrain d’entente, en partie pour empêcher la guerre à Gaza de déstabiliser davantage la sécurité déjà fragile dans l’ensemble du Moyen-Orient et chercheront à maintenir les positions existantes sur d’autres. importe.

Israël, après une attaque surprise le 7 octobre par le Hamas, le groupe qui dirige Gaza, qui a tué plus de 1 400 personnes en Israël, a mené une attaque d’un mois contre Gaza, bombardant sans relâche l’enclave et envoyant des forces terrestres pour la première fois depuis 2014. .

Les attaques israéliennes ont tué plus de 10 000 Palestiniens, dont plus d’un tiers d’enfants, selon les responsables de Gaza, tout en déplaçant 1,5 million de personnes et en décimant une grande partie des infrastructures du territoire.





Un consensus précoce sur Gaza semble se construire alors qu’au moins quatre des membres du G7 ont fait des déclarations en faveur d’une position commune forte.

Kishida a déclaré que « l’unité du G7 est plus que jamais nécessaire face à la situation en Israël et en Palestine, à la situation en Ukraine et aux défis dans la région Indo-Pacifique », a déclaré son bureau dans un communiqué, ajoutant que le Premier ministre « hautement apprécie le leadership et les efforts diplomatiques de l’administration Biden sur cette question.

« Vous avez notre plus grand soutien », a déclaré Kamikawa à Blinken.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré qu’« en tant que pays du G7, nous affirmons clairement qu’Israël a le droit et le devoir de protéger sa population et son peuple dans le cadre du droit international ».

Elle a déclaré qu’elle avait discuté avec de nombreux partenaires « de la manière dont nous pouvons enfin faire décoller les cessez-le-feu humanitaires, en termes de temps et aussi géographiquement ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré aux journalistes que son gouvernement ne soutenait qu’une « pause humanitaire » temporelle et géographiquement spécifique, et non un cessez-le-feu plus large.

« Premièrement, nous n’avons absolument rien vu et entendu qui nous fasse croire que les dirigeants du Hamas sont sérieux au sujet d’un cessez-le-feu », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un cessez-le-feu entraverait la capacité d’Israël à se défendre.

Les États-Unis ont apporté un ferme soutien à Israël, en lui offrant une aide militaire de 14,5 milliards de dollars au milieu de la guerre et en votant avec eux contre une « trêve humanitaire » à l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier.

La France a voté en faveur de la « trêve humanitaire » alors que tous les autres pays membres du G7 se sont abstenus.

Blinken a déclaré que Washington travaillait « de manière très agressive » pour accroître l’aide aux civils piégés à Gaza.

« Je pense que nous verrons dans les jours à venir que l’aide peut s’étendre de manière significative », a déclaré lundi Blinken, sans fournir de détails.

Un soutien renouvelé à l’Ukraine

Un autre point central de la réunion du G7 sera la guerre menée par la Russie en Ukraine, qui a perdu l’attention mondiale en raison de l’effusion de sang à Gaza.

Le G7 devait s’en tenir à un langage ferme condamnant Moscou et réaffirmer son engagement envers l’Ukraine.

“Notre engagement à maintenir des sanctions strictes contre la Russie et un soutien fort à l’Ukraine n’a jamais faibli, même si la situation au Moyen-Orient s’intensifie”, a déclaré la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, lors d’une conférence de presse avant la réunion.

La réunion comprendra une réunion virtuelle avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Le G7 est à l’avant-garde des sanctions contre la Russie depuis que Moscou a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Dans le cadre de sa dernière initiative visant à intensifier la pression économique sur la Russie, le groupe envisage des propositions visant à imposer des sanctions sur les diamants russes.

Renforcer les liens entre le Japon et le Royaume-Uni

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, devrait rencontrer Kamikawa en marge de la réunion pour discuter de l’intensification de la coopération militaire avec le Japon dans le cadre d’un nouvel accord qui permet à leurs armées d’entrer sur leurs territoires respectifs pour des exercices conjoints.

Ces discussions, auxquelles participeront également le secrétaire britannique à la Défense Grant Shapps et le ministre japonais de la Défense Minoru Kihara, devraient inclure l’élargissement des exercices conjoints et de la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’espace et la cybersécurité, sur la base de l’accord d’Hiroshima entre le Japon et le Royaume-Uni conclu en mai.

Le Japon a annoncé en décembre une nouvelle stratégie de sécurité à moyen et long terme visant à renforcer sa sécurité et sa défense – y compris sa capacité de contre-attaque – dans le cadre d’un changement significatif par rapport au principe d’autodéfense uniquement adopté après la dernière guerre mondiale.

Lorgner sur l’Asie centrale

Les ministres des Affaires étrangères de cinq pays d’Asie centrale devraient également participer en ligne au rassemblement de Tokyo, alors que le groupe vise à approfondir les liens avec la région dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Les ministres des anciens pays soviétiques du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan, du Tadjikistan et du Kirghizistan se joindront aux négociations mercredi.

Les dirigeants du G7 ont récemment accru leurs contacts avec ces pays riches en ressources, le président français Emmanuel Macron ayant fait escale au Kazakhstan et en Ouzbékistan la semaine dernière lors de sa tournée en Asie centrale, et le Premier ministre japonais Fumio Kishida prévoyant un voyage similaire en 2024.