Blinken au Rwanda pour discuter des tensions au Congo et des droits de l’homme

KIGALI, Rwanda (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est au Rwanda, la dernière étape de sa tournée dans trois pays d’Afrique où il a articulé la nouvelle stratégie de Washington pour s’engager avec les pays d’Afrique subsaharienne en tant que «partenaires égaux».

Blinken arrive au Rwanda à un moment particulièrement difficile pour la région des Grands Lacs en Afrique, la petite nation d’Afrique centrale étant en désaccord avec son vaste voisin, le Congo, à cause d’allégations selon lesquelles les deux gouvernements soutiennent des rebelles opposés l’un à l’autre.

Lors d’une réunion jeudi avec le président rwandais Paul Kagame, Blinken devrait discuter des efforts visant à apaiser les tensions. Le Rwanda rejette un nouveau rapport d’experts des Nations Unies affirmant qu’ils disposent de “preuves solides” que des membres des forces armées rwandaises mènent des opérations dans l’est du Congo pour soutenir le groupe rebelle M23.

Blinken a déclaré que les informations sur le soutien du Rwanda au M23 semblaient « crédibles ». Après avoir rencontré les autorités congolaises mardi, il a déclaré que les États-Unis soutiendraient les efforts menés par l’Afrique pour mettre fin aux combats.

Les autorités rwandaises accusent à leur tour le Congo d’avoir donné refuge à des combattants hutus qui ont joué un rôle dans le génocide rwandais de 1994 qui a tué des tutsis et des hutus modérés. Il y a longtemps des tensions entre les pays. À la fin des années 1990, le Rwanda a envoyé deux fois ses forces profondément au Congo, s’associant au chef rebelle Laurent Kabila pour renverser le dictateur de longue date du pays, Mobutu Sese Seko.

Le Rwanda et le Congo nient les accusations de soutien aux groupes rebelles, et les autorités rwandaises ont rejeté le dernier rapport des experts de l’ONU comme un geste « pour détourner l’attention des vrais problèmes ». Le Rwanda affirme également que ses besoins en matière de sécurité ne peuvent être satisfaits tant que des fugitifs armés du génocide continuent d’opérer depuis l’intérieur du territoire congolais.

Une rencontre entre Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi en Angola le 6 juillet a produit une déclaration appelant au retour à des relations diplomatiques normales, à la cessation des hostilités et au « retrait immédiat et inconditionnel » du M23 de ses positions dans l’est du Congo.

Mais le M23, qui comprend principalement des Tutsis de souche congolaise, continue de tenir ses positions près de la frontière avec l’Ouganda, braquant les projecteurs sur le Rwanda.

Le président de la commission des relations étrangères du Sénat américain, dans une lettre adressée à Blinken le mois dernier, a appelé à un examen complet de la politique américaine à l’égard du Rwanda et a fait part de sa préoccupation quant au fait que le soutien de Washington au Rwanda, largement décrit par les groupes de défense des droits de l’homme comme autoritaire et répressif, n’est pas de mise. conforme aux valeurs américaines.

Le département d’État a déclaré que Blinken au Rwanda soulèverait également des préoccupations en matière de démocratie et de droits de l’homme, notamment la répression transnationale et l’espace limité pour l’opposition.

Paul Rusesabagina, un résident permanent des États-Unis qui est emprisonné au Rwanda après sa condamnation l’année dernière pour des accusations liées au terrorisme, est également à l’ordre du jour. Rusesabagina, qui s’est fait connaître avec le film “Hotel Rwanda” pour avoir abrité des Tutsis pendant le génocide, a été récipiendaire de la Médaille présidentielle américaine de la liberté.

Dans une déclaration avant la visite de Blinken, le gouvernement rwandais a déclaré qu’il “attend avec impatience un échange de vues solide sur la gouvernance et les droits de l’homme, comme cela a toujours été le cas dans les relations bilatérales entre le Rwanda et les États-Unis”. Il a reconnu que les pourparlers incluraient la situation de Rusesabagina.

Lors de ce voyage, Blinken s’est également rendu en Afrique du Sud, où il a décrit une stratégie “enracinée dans la reconnaissance que l’Afrique subsaharienne est une force géopolitique majeure”.

Ignace Ssuuna, The Associated Press